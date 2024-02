A- A+

Futebol Schulle elogia mudança de postura do Santa após o intervalo Cobra Coral goleou o Afogados por 5x1 e chega à rodada final do Pernambucano com chances de avançar diretamente para as semifinais

Os jogadores do Santa Cruz desceram aos vestiários após o primeiro tempo diante do Afogados sob vaias. O resultado parcial de 1x1 desagradou os torcedores que estavam no Arruda e viram a equipe abrir o placar e tomar o empate. Mas, ao término do confronto, o cenário foi diferente. Aplausos para a reação dos mandantes, que golearam o adversário por 5x1, nesta segunda (19), pelo Campeonato Pernambucano. Mérito da mudança de postura do time após a primeira metade do confronto.





“Começamos bem, trabalhando a bola o mais rápido possível na construção. A equipe deles é bem treinada, fez duas linhas de quatro, baixas, explorando a bola nas costas dos laterais. Tínhamos que construir rápido. Aproveitamos na bola parada o gol e isso trouxe tranquilidade aos atletas. Depois, acabamos errando e tomamos o gol de empate. O próprio atleta fica alguns minutos triste com a situação, mas isso passa com o jogo”, afirmou Schulle.



“Falei no intervalo que as adversidades estão aí para nos deixar mais maduros e experientes com situações adversas que acontecem. Conversamos sobre questões de ordem tática, na movimentação, que não estávamos atacando a última linha. Isso melhorou muito. Conseguimos criar e transformar as oportunidades em gols. Os atletas estão de parabéns por terem construído uma vitória importante”, completou.



O treinador também elogiou o meia João Pedro, autor de um dos gols da partida. “Como os demais atletas, temos exercido uma cobrança sobre cada atleta, no sentido de melhorar. Isso acontece quando ele entende o momento que está e o que é necessário fazer. Ele chegou em uma situação diferente. Começamos a trabalhar, orientá-lo naquilo que era necessário. Ele compreendeu e se dedicou ao extremo. Ele já vinha treinando bem e hoje nos ajudou fazendo um grande jogo”, destacou.

