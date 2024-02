A- A+

Futebol Schulle nega favoritismo do Santa em duelo diante do Central nas quartas do Estadual Tricolor encara a Patativa, no sábado (2), no Arruda, na primeira eliminatória da competição, valendo vaga na semifinal

Depois do Central, vem aí…o Central. Novamente a Patativa estará no caminho do Santa Cruz, agora pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, sábado (2), no Arruda. No encontro recente, deu Cobra Coral, por 1x0, no Lacerdão. Embora carregue um retrospecto positivo e tenha a força do mando de campo, o técnico do Tricolor, Itamar Schulle, mantém o discurso cauteloso quanto ao favoritismo.

“Jamais falarei em vantagem. Ela pode acontecer dentro do campo para qualquer lado. Tenho a humildade de reconhecer que cada jogo é uma história. Uma outra preparação. Sabemos que cada jogo é uma dificuldade e cabe a gente se preparar”, afirmou.

“Tivemos uma preparação. Vivemos intensamente o jogo de hoje, que foi muito difícil. Conseguimos uma vitória importante. Ficamos contentes, mas a partir da reapresentação, já teremos um novo jogo e nada aqui vai influenciar no outro. Já convido o torcedor para estar do nosso lado, comparecendo ao Arruda. Juntos, conseguiremos ser mais fortes, buscando a vitória e o sonhado acesso à Série D”, declarou.

Força do Arruda

Para o duelo diante do Central, o Santa Cruz vai tentar a liberação do anel superior do Arruda para ampliar a capacidade de público no estádio. Contar com o apoio dos tricolores é ponto que anima Schulle, mas ciente de que somente esse fator não será suficiente para garantir uma vaga na semifinal.

“Qual o jogador que inicia uma carreira lá na base que não sonha em chegar em um jogo de uma envergadura dessa, em um estádio como o do Arruda, com 30, 40, 50 mil pessoas? É um momento de realizar sonhos, mas com responsabilidade e consciência para saber como proceder. Não é a torcida que vai fazer você ganhar o jogo. Ela ajuda demais, mas temos que fazer as coisas acontecerem dentro de campo”, argumentou.

Veja também

Santa Cruz Presidente do Santa tenta liberação do anel superior do Arruda no mata-mata do Estadual