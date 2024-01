A- A+

Santa Cruz Schülle ressalta coletivo do Santa Cruz após nova vitória no Estadual: "está evoluindo" Treinador também enfatizou maturidade do grupo para lidar com cera do Flamengo de Arcoverde, na última quarta-feira (17)

A cada vitória do Santa Cruz no Pernambucano, o torcedor respira aliviado. Cada jogo do time na competição tem sido tratado como uma decisão, no intuito de recolocar o clube em competições nacionais na próxima temporada. Não à toa, o técnico Itamar Schülle ressaltou os três pontos conquistados pela Cobra Coral perante o Flamengo de Arcoverde, na última quarta-feira (17), no Arruda.

"No primeiro tempo, o adversário caiu mais de dez vezes. Isso vai picotando o jogo. Mas tínhamos que ter tranquilidade, cabeça no lugar para não ficarmos nervosos e fazer as coisas da maneira correta. Foi uma vitória importante", começou.

"Temos nove decisões, já conseguimos vencer duas. Cada jogo vamos viver isso com muita intensidade para chegar nos nossos objetivos. O jogo foi com dificuldade, mas não tem nenhum jogo hoje em dia que você vai dizer que será tranquilo. Tem que estar atento para conquistar a vitória e não ser surpreendido durante a partida", completou.

Até o momento, em dois jogos realizados no Estadual, o Santa Cruz marcou três gols e não tomou nenhum. Diante do Flamengo de Arcoverde, por exemplo, o Tricolor empilhou chances desperdiçadas, perdendo a oportunidade de vencer por um placar mais elástico. Contudo, mesmo ciente que há margem para evolução, Schülle elogiou o coletivo da equipe.

"Uma boa marcação tem que começar da parte ofensiva, passar pelo setor de meio-campo, antes de terminar na zaga. É um conjunto de fatores, um elo onde todos se ajudam, para podermos sofrer menos. Conseguimos essas vitórias sem tomar gols, é importante, demonstra a capacidade que os atletas têm tido na compreensão e dedicação dos treinamentos", enfatizou.

"Me alegro porque vejo a equipe criando, sabendo sofrer na hora de marcar, mas, também, temos uma equipe incisiva sabendo o que fazer dentro de campo, onde é o setor de cada um com e sem bola. A gente está evoluindo. Jogo a jogo amadurecemos, vamos crescendo para buscar os objetivos que temos", concluiu.

Veja também

Superliga de Vôlei Recife Vôlei perde sua primeira partida na Superliga B