Segurança SDS confirma proibição de organizadas e uso de reconhecimento facial para final do Pernambucano O primeiro jogo da decisão entre Náutico e Sport acontece neste sábado (30), nos Aflitos, com a presença de 726 policiais militares atuando na operação da partida

Náutico e Sport entram em campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira (27), mas as atenções já estão voltadas para a grande decisão do Campeonato Pernambucano no próximo sábado (30). O jogo de ida vai acontecer nos Aflitos apenas com a presença da torcida alvirrubra e a Secretaria de Defesa Social (SDS) detalhou o planejamento operacional para garantir a paz no Clássico dos Clássicos.

A final do Estadual vai utilizar o mesmo sistema de reconhecimento facial do Carnaval para atuar de forma preventiva e adereços e acessórios de torcidas organizadas estão proibidos, informou a SDS em entrevista coletiva com a participação de diversas instituições de segurança nesta quarta-feira (27).

“O reconhecimento facial que já foi utilizado em outros eventos será implementado nas finais do Pernambucano. O principal objetivo dele é fazer um rastreamento e reconhecer pessoas que estão com mandados de prisão em aberto através do Banco Nacional. Porém, a gente tem um importante emprego desse recurso numa ação preventiva porque as pessoas com algum impedimento deixam de ir ao evento”, disse o coronel Alexandre Tavares, coordenador adjunto do GT Futebol.

O coronel Tavares também confirmou a proibição da entrada de adereços e acessórios de torcidas organizadas. O ofício foi promovido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e, neste primeiro confronto, fica proibida os grupos “Fanáutico” e “Náutico até morrer”.

“Faixas, camisas, bonés, relacionados a essas torcidas estão impedidos de entrar nos estádios por força do ato normativo da FPF. Orientamos que torcedores do Náutico não compareçam ao estádio com peças dessas duas torcidas”, disse o coordenador do GT Futebol.

Serão 726 policiais militares atuando no primeiro jogo da final. Na área interna, profissionais do Batalhão de Choque farão a segurança e no perímetro externo com o batalhão responsável por cada área.

"Fora isso, temos o apoio das especializadas que estarão atuando nos terminais integrados, nas paradas de ônibus, nos locais de acesso ao evento e nas áreas mais afastadas", disse o coronel Mário Canel, diretor adjunto de planejamento operacional da PM.

Ele também ressaltou o reforço na escolta do ônibus das duas equipes na chegada e saída do estádio. O objetivo é evitar as cenas lamentáveis do atentado à delegação do Fortaleza.

Após o confronto dos Aflitos, Sport e Náutico voltam a se enfrentar no sábado da próxima semana na Arena de Pernambuco. O jogo decisivo contará apenas com torcedores rubro-negros. Um estudo de caso vai ser feito para analisar possíveis alterações no planejamento de segurança.



