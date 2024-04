A- A+

Segurança SDS-PE esclarece ofício e garante segurança para duas torcidas em duelo entre Sport x Ceará O confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste deve acontecer no dia 10 de abril; decisão sobre presença de público cabe ao STJD e CBF

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, esclareceu o ofício enviado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e garantiu segurança para a realização da partida entre Sport x Ceará com a presença de torcida das duas equipes.

SDS-PE garante segurança para realização de partida entre @sportrecife x @CearaSC com presença de torcedores. O secretário Alessandro Carvalho esclareceu o termo “absoluta segurança” pedido pelo STJD. pic.twitter.com/PUTe7d5nCi — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) April 3, 2024

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, consta no primeiro parágrafo do ofício, assinado pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco- Ivanildo César Torres de Medeiros-, a garantia da segurança para o duelo.

No entanto, o STJD questionou sobre a “absoluta segurança”, que no entendimento da SDS-PE não é possível de assegurar.

“A consulta realizada pelo STJD foi se a Polícia Militar de Pernambuco garantia a ‘ABSOLUTA SEGURANÇA’ para a delegação do Ceará e aos torcedores que vem ao jogo. Com o conceito de absoluta segurança, eu e a PM entendemos que o STJD gostaria que a SDS garantisse que não ocorresse nenhum incidente. Absoluta segurança é algo que nenhuma polícia do mundo pode garantir. Nós garantimos a segurança da partida que será realizada no dia 10 de abril com ambas as torcidas”, iniciou Alessandro Carvalho.

Sobre a questão da recomendação da Polícia Militar no ofício para a realização da partida com portões fechados, Alessandro Carvalho ressaltou que essa foi uma resposta específica ao questionamento do STJD, de que caso não pudesse ter a garantia da "absoluta segurança", o confronto deveria ser realizado sem a presença do público. Ele definiu as garantias que a SDS-PE pode fazer.

"Garantir a segurança é fazer um planejamento operacional com as informações disponíveis para antever o que for previsível e mitigar o que aconteça. Se ocorrer, isso está fora do domínio da polícia. Mas vamos, ou prender em flagrante ou instaurar um inquérito”, completou o secretário

Alessandro Carvalho destacou que a decisão final sobre a presença das torcidas na partida não cabe à SDS-PE, mas sim ao STJD e à CBF.

Entenda a situação

A Federação Cearense de Futebol (FCF) e o próprio Ceará endossaram o pleito da Procuradoria do STJD de retirar o mando de campo do Sport para o duelo entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo ainda não teve data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas está programado para o dia 10 de abril na tabela básica da competição.

O debate sobre a presença ou não de público no jogo do Sport x Ceará acontece no contexto do

atentado sofrido pelo ônibus do Fortaleza após partida na Arena de Pernambuco. O Leão foi punidos com oito jogos sem público e multa de R$ 80 mil, mas está apto a receber público contra o Vozão por um efeito suspensivo.

O STJD marcou para o dia 9 de abril, próximo ao confronto contra o Ceará, o julgamento do recurso do Sport, devido ao atentado protagonizado por uma uniformizada do clube ao ônibus do Fortaleza, no mês de fevereiro, após duelo entre as equipes pela Copa do Nordeste.

Veja também

Futebol "O torcedor me parava na rua falando para voltar e comandar o clube", diz Rivaldo sobre o Santa