FUTEBOL SDS-PE se reúne com representantes da FPF e clubes pernambucanos para discutir violência no futebol Momento acontece na manhã desta sexta-feira (23), às 11h, no Recife

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), ao lado da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), promove, nesta sexta-feira (23), reunião com o Grupo de Trabalho (GT) Futebol, às 11h, na sede da Seplag, localizada no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

A reunião tem o objetivo de discutir a violência no esporte. Participam, além dos titulares das pastas, os comandantes das Forças de Segurança. Os presidentes do Trio de Ferro marcaram presença na reunião. Bruno Rodrigues, do Santa Cruz, Yuri Romão, do Sport, e Bruno Becker do Náutico. Além do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho.

Além dos representares dos clubes, secretários do Governo de Pernambuco coordenaram o encontro. Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social, Túlio Vilaça, da Casa Civil, além dos comandantes das polícias civil e militar, e representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB.

A reunião acontece por conta do caso de violência que aconteceu nessa quarta-feira (21), após partida entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco. Na ocasião, o ônibus do time cearense foi alvo de um atentado de uma uniformizada rubro-negra, que arremessou explosivos e pedras contra os veículos. Seis atletas ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados. Ele passam, já receberam alta e viajaram de volta para o Ceará.

No momento, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), já investiga o caso em busca dos autores do atentado. Além disso, a governadora do Estado, Raquel Lyra, afirmou que irá apurar a situação "com todo vigor" para que os criminosos sejam encontrados.

