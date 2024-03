A- A+

Santa Cruz "Se acontecer, ótimo", diz técnico do Santa Cruz sobre chance de jogar Série D neste ano Clube pernambucano ainda vive expectativa de poder atuar por competição que inicia mês que vem

Com a presença já confirmada na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, o Santa Cruz ainda vive a expectativa de poder ter calendário nacional também para este ano. Foi o que demonstrou o técnico Itamar Schülle, em entrevista à Folha de Pernambuco após a partida contra o Central.

A quarta divisão chega a sua 16ª edição, com partidas previstas para serem realizadas entre 21 de abril e 29 de setembro.

“Eu vejo da mesma maneira, e estou muito feliz pelo Santa Cruz, por aquilo que conquistamos dentro do campo. Se essa outra vaga desse campeonato agora acontecer, deixo isso com a direção. Se essa confirmação acontecer, ótimo”, inicia.

No entanto, ele também compartilha a chance de isso não acontecer, mirando as conquistas do cenário atual.

“Porventura, ela não aconteça, o que eu sei também, e que é salutar para o clube, é que tem como se organizar para o próximo ano. Já sabe o que tem de competições”, exemplifica.

