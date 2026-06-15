Seg, 15 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA DO MUNDO

"Se eu pudesse eu entrava": Globo faz leitura labial de Endrick na estreia do Brasil na Copa

A ausência do atacante de 19 anos na estreia do Brasil foi um dos temas da entrevista coletiva pós-jogo

Reportar Erro
Endrick, atacante da seleção brasileiraEndrick, atacante da seleção brasileira - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A ausência de Endrick na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo voltou a ganhar repercussão neste domingo, 14. Durante o Fantástico, da TV Globo, uma leitura labial exibida pelo programa revelou uma conversa do atacante com Neymar durante o empate por 1 a 1 com o Marrocos.

Segundo a interpretação apresentada pela emissora, o jovem atacante comentou com o camisa 10 sobre a vontade de estar em campo. "Uai, se eu pudesse eu entrava, né?!", teria dito Endrick

Leia também

• Jornal da Espanha coloca Endrick como a grande esperança do Brasil na Copa do Mundo

• Endrick é elogiado por imprensa internacional após gol pelo Brasil contra o Egito

• Fabinho comenta entrada de Casemiro em Endrick: "normal pela entrega e qualidade dos jogadores"



O atacante de 19 anos permaneceu no banco de reservas durante toda a partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mesmo com as ausências de Rodrygo e Estêvão, ambos lesionados, o técnico Carlo Ancelotti optou por utilizar Matheus Cunha e Luiz Henrique ao longo do confronto.

A não utilização do ex-jogador do Palmeiras foi um dos temas da entrevista coletiva após a partida. Questionado sobre Endrick, Ancelotti evitou comentar casos individuais e preferiu defender as decisões tomadas durante o jogo.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil Carlo Ancelotti, técnico do Brasil . Foto: MAURO PIMENTEL / AFP


O treinador italiano afirmou que as substituições seguiram critérios táticos e foram realizadas nos momentos que considerou adequados para a equipe. Além disso, destacou confiança no elenco e admitiu que poderá promover alterações para o próximo compromisso, dependendo das características do adversário.


A seleção brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, dia 19, às 22h (de Brasília), quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. A partida pode representar uma nova chance para Endrick buscar seus primeiros minutos em uma Copa do Mundo.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter