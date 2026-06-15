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COPA DO MUNDO "Se eu pudesse eu entrava": Globo faz leitura labial de Endrick na estreia do Brasil na Copa A ausência do atacante de 19 anos na estreia do Brasil foi um dos temas da entrevista coletiva pós-jogo

A ausência de Endrick na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo voltou a ganhar repercussão neste domingo, 14. Durante o Fantástico, da TV Globo, uma leitura labial exibida pelo programa revelou uma conversa do atacante com Neymar durante o empate por 1 a 1 com o Marrocos.



Segundo a interpretação apresentada pela emissora, o jovem atacante comentou com o camisa 10 sobre a vontade de estar em campo. "Uai, se eu pudesse eu entrava, né?!", teria dito Endrick





O atacante de 19 anos permaneceu no banco de reservas durante toda a partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mesmo com as ausências de Rodrygo e Estêvão, ambos lesionados, o técnico Carlo Ancelotti optou por utilizar Matheus Cunha e Luiz Henrique ao longo do confronto.



A não utilização do ex-jogador do Palmeiras foi um dos temas da entrevista coletiva após a partida. Questionado sobre Endrick, Ancelotti evitou comentar casos individuais e preferiu defender as decisões tomadas durante o jogo.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil . Foto: MAURO PIMENTEL / AFP



O treinador italiano afirmou que as substituições seguiram critérios táticos e foram realizadas nos momentos que considerou adequados para a equipe. Além disso, destacou confiança no elenco e admitiu que poderá promover alterações para o próximo compromisso, dependendo das características do adversário.

Endrick: “Mas é isso né, uai, se eu pudesse eu entrava né”



Te falar, isso aqui partiu meu coração legal viu pic.twitter.com/ITxdSuRe2b — lype (@lypetomaz) June 15, 2026



A seleção brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, dia 19, às 22h (de Brasília), quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. A partida pode representar uma nova chance para Endrick buscar seus primeiros minutos em uma Copa do Mundo.

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