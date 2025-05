"Se o petróleo continuar caindo, vamos reduzir os preços dos combustíveis", disse Magda

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse há pouco que a estatal pode reduzir os preços dos combustíveis:

— Se o petróleo continuar caindo, vamos reduzir os preços dos combustíveis — afirmou a executiva, que participa de evento na sede BNDES, no Centro do Rio, por ocasião do Dia da Indústria.

As cotações do petróleo no mercado internacional estão em queda desde o início do ano diante da perspectiva de um crescimento econômico global menor, por causa da guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump.

Além disso, os países Opep, organização que reúne os maiores exportadores de petróleo do mundo, têm ampliado sua produção e já sinalizaram um novo aumento na prospecção em junho.

O preço do barril do tipo brent, principal referência no mercado internacional, está em torno de US$ 65 nos últimos dias. Para se ter uma ideia, em janeiro, o petróleo era negociado acima de US$ 80.

