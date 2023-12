"Se quiserem colocar na Federação, eu coloco", diz presidente da FPF sobre nome da Fatal Model

A- A+

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, se pronunciou diante do cenário polêmico surgido nesta sexta-feira (1º), quando a Fatal Model, empresa que oferece serviços através de acompanhantes de luxo, expôs a oferta de R$ 200 milhões para, pelo período de dez anos, ocupar lugar no nome do Vitória, clube que já patrocina.

Exaltando que a instituição também está entre as responsáveis por captar recursos financeiros para os times locais, Carvalho não se opôs que o mesmo acontecesse na sede da FPF, na Boa Vista, na área central do Recife. Pelo contrário.

"A Federação (Pernambucana de Futebol), na condição de entidade de fomento que busca e, na atualidade, precisa captar recursos financeiros para os seus clubes, não pode, por puritanismo, abrir mão de receita. Se quiserem colocar (o nome) aqui, eu coloco na hora. Pagando, eu coloco”, afirma.

"Eu teria, pessoalmente e institucionalmente, o maior prazer em recepcionar a empresa como investidora", completa por fim.

Santa Cruz e Fatal Model?

Para aumentar o tamanho do rendimento nos cofres do clube na temporada de 2024, o Santa Cruz tenta conquistar o patrocínio da Fatal Model.

De acordo com a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, as conversas entre as instituições aconteceram durante a Conferência de Futebol do Nordeste, em Salvador (BA). O evento ocorreu nos dias 23 e 24 do mês passado. Leia mais aqui.

