Se vencer Juventude, Sport pode voltar ao topo da tabela da Série B depois de 12 anos

A- A+

A vitória sobre o Vila Nova, no último final de semana, em confronto atrasado da 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Sport em condições de voltar a celebrar um feito que há muito tempo não é visto pelas bandas da Ilha do Retiro: liderar a Segundona. Mesmo com um jogo a menos, o Rubro-negro pode assumir o topo da tabela nesta rodada da competição nacional.

Para chegar à liderança, o Sport precisa vencer o Juventude, nesta quinta-feira (22), em duelo válido pela 13ª rodada, na Ilha do Retiro, além de torcer por tropeços de Novorizontino e Vitória, que entram em campo no final de semana. Enquanto os pernambucanos somam 24 pontos, paulistas e baianos têm 26 e 25 pontos e encaram Tombense e Guarani, respectivamente, fora de casa.

A última vez que o Sport esteve na primeira colocação da Série B foi há 12 anos. Na ocasião, liderou o certame na 3ª rodada, com sete pontos, em 2011. Ano que garantiu o acesso à Série A na última rodada, fechando a competição em quarto lugar, com 61 pontos. De lá para cá, são outras quatro participações na Segunda Divisão e 160 rodadas sem fechar uma rodada na primeira posição.

Com exceção do ano passado, quando terminou a competição em sétimo lugar, o Rubro-negro conseguiu o acesso à elite do futebol nacional nas demais temporadas. Além de 2011, já citado acima, em 2013, o time pernambucano subiu em terceiro lugar. Em 2019, teve campanha ainda melhor, encerrando o certame com o vice-campeonato, atrás do Bragantino.

Para chegar ao topo, o clube da Praça da Bandeira se apega ao bom retrospecto na Ilha do Retiro. Em seis jogos até aqui nesta Série B, a equipe dirigida por Enderson Moreira tem 100% de aproveitamento. Ademais, em 2023, o único tropeço em casa foi pela Copa do Brasil. Derrota por 2x0 para o São Paulo, pelo confronto de ida das oitavas de final.

Veja também

MANGARATIBA Mansão de Neymar tem multa por obra irregular; valor pode chegar a R$ 5 milhões