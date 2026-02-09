Seg, 09 de Fevereiro

FUTEBOL AMERICANO

Seahawks se tornam o sétimo bicampeão da história do Super Bowl: veja lista dos maiores vencedores

Pittsburgh Steelers e New England Patriots seguem sendo os times com mais títulos da NFL

Seahawks atropelam os Patriots e levam o bicampeonato da NFL Seahawks atropelam os Patriots e levam o bicampeonato da NFL  - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

O Seattle Seahawks dominou o New England Patriots (29 a 13) e conquistou o segundo título da franquia no Super Bowl LX, no último domingo, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Agora, a equipe de Seattle se juntou a outros seis times que venceram duas vezes a National Football League (NFL).

Pittsburgh Steelers e New England Patriots seguem sendo os times com mais títulos da NFL, com seis conquistas. O Super Bowl a grande partida da temporada e coloca frente a frente os times campeões de cada uma das conferências na disputa pelo troféu Vince Lombardi.

 

Maiores campeões do Super Bowl

6 - Pittsburgh Steelers (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008) e New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018)

5 - Dallas Cowboys (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995) e San Francisco 49ers (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994)

4 - Green Bay Packers (1966, 1967, 1996 e 2010), New York Giants (1986, 1990, 2007 e 2011) e Kansas City Chiefs (1969, 2019, 2022 e 2023)

3 - Las Vegas Raiders (1976, 1980 e 1983), Washington Commanders (1982, 1987 e 1991) e Denver Broncos (1997, 1998 e 2015)

2 - Philadelphia Eagles (2017 e 2024), Miami Dolphins (1972 e 1973), Indianapolis Colts (1970 e 2006), Baltimore Ravens (2000 e 2012), Tampa Bay Buccaneers (2002 e 2020), Los Angeles Rams (1999 e 2021) e Seattle Seahawks (2013 e 2025)

1 - New York Jets (1968), Chicago Bears (1985) e New Orleans Saints (2009)

Todos os times campeões da NFL desde a fusão

1966/67 - Green Bay Packers

196768 - Green Bay Packers

1968/69 - New York Jets

1969/70 - Kansas City Chiefs

1970/71 - Baltimore Colts

1971/72 - Dallas Cowboys

1972/73 - Miami Dolphins

1973/74 - Miami Dolphins

1974/75 - Pittsburgh Steelers

1975/76 - Pittsburgh Steelers

1976/77 - Oakland Raiders

1977/78 - Dallas Cowboys

1978/79 - Pittsburgh Steelers

1979/80 - Pittsburgh Steelers

1980/81 - Oakland Raiders

1981/82 - San Francisco 49ers

1982/83 - Washington Redskins

1983/84 - Oakland Raiders (Los Angeles Raiders)

1984/85 - San Francisco 49ers

1985/86 - Chicago Bears

1986/87 - New York Giants

1987/88 - Washington Redskins

1988/89 - San Francisco 49ers

1989/90 - San Francisco 49ers

1990/91 - New York Giants

1991/92 - Washington Redskins

1992/93 - Dallas Cowboys

1993/94 - Dallas Cowboys

1994/95 - San Francisco 49ers

1995/96 - Dallas Cowboys

1996/97 - Green Bay Packers

1997/98 - Denver Broncos

1998/99 - Denver Broncos

1999/2000 - Los Angeles Rams (St. Louis Rams)

2000/01 - Baltimore Ravens

2001/02 - New England Patriots

2002/03 - Tampa Bay Buccaneers

2003/04 - New England Patriots

2004/05 - New England Patriots

2005/06 - Pittsburgh Steelers

2006/07 - Indianapolis Colts

2007/08 - New York Giants

2008/09 - Pittsburgh Steelers

2009/10 - New Orleans Saints

2010/11 - Green Bay Packers

2011/12 - New York Giants

2012/13 - Baltimore Ravens

2013/14 - Seattle Seahawks

2014/15 - New England Patriots

2015/16 - Denver Broncos

2016/17 - New England Patriots

2017/18 - Philadelphia Eagles

2018/19 - New England Patriots

2019/20 - Kansas City Chiefs

2020/21 - Tampa Bay Buccaneers

2021/22 - Los Angeles Rams

2022/23 - Kansas City Chiefs

2023/24 - Kansas City Chiefs

2024/25 - Philadelphia Eagles

2025/2026 - Seattle Seahawks

