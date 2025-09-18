"Secar" e contar pontos e sets: Veja o que o Brasil precisa para ir às oitavas do Mundial de Vôlei
Confronto entre tchecos e chineses, que decidirá última vaga do grupo da seleção brasileira, ocorre nesta quinta-feira
Após a derrota acachapante de 3 a 0 para a Sérvia, o Brasil deixou de estar em uma posição confortável para ter que torcer por combinações de resultados de outras seleções para se manter vivo no Mundial Masculino de vôlei nas Filipinas.
A seleção ocupa a segunda posição, atrás da Sérvia, no grupo H, tendo feito seis pontos em três jogos. E agora terá que torcer pela vitória dos chineses contra a República Tcheca, terceiro lugar, na disputa da última rodada da fase, nesta quinta-feira, às 10h.
Leia também
• De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial
• Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial
• Seleção masculina de vôlei sofre para vencer a China na estreia do Campeonato Mundial
Os tchecos têm três pontos contra zero dos chineses, que já estão eliminados. Com isso, diferentes cenários podem servir ao Brasil.
Confira cenários necessários para o Brasil passar:
Se a China vencer por qualquer placar
Se a República Tcheca vencer no tie-break (3 sets a 2);
Se a República Tcheca vencer por 3 a 1, empataria com o Brasil na campanha de sets (seis vitórias e quatro derrotas). Com isso, a classificação seria decidida no saldo de pontos;
Agora, se a República Tcheca vencer a China por 3 a 0, tomaria a terceira posição do Brasil e avançaria na chave.
Se o Brasil se classificar às oitavas, enfrentará o primeiro colocado do grupo A, que está sendo liderada pela Tunísia. Irã é o segundo colocado e luta pela posição. A última rodada terá: Egito x Tunísia e Filipinas x Irã. Os dois jogos acontecem na madrugada desta quinta.