A- A+

Vôlei "Secar" e contar pontos e sets: Veja o que o Brasil precisa para ir às oitavas do Mundial de Vôlei Confronto entre tchecos e chineses, que decidirá última vaga do grupo da seleção brasileira, ocorre nesta quinta-feira

Após a derrota acachapante de 3 a 0 para a Sérvia, o Brasil deixou de estar em uma posição confortável para ter que torcer por combinações de resultados de outras seleções para se manter vivo no Mundial Masculino de vôlei nas Filipinas.

A seleção ocupa a segunda posição, atrás da Sérvia, no grupo H, tendo feito seis pontos em três jogos. E agora terá que torcer pela vitória dos chineses contra a República Tcheca, terceiro lugar, na disputa da última rodada da fase, nesta quinta-feira, às 10h.

Os tchecos têm três pontos contra zero dos chineses, que já estão eliminados. Com isso, diferentes cenários podem servir ao Brasil.

Confira cenários necessários para o Brasil passar:

Se a China vencer por qualquer placar

Se a República Tcheca vencer no tie-break (3 sets a 2);

Se a República Tcheca vencer por 3 a 1, empataria com o Brasil na campanha de sets (seis vitórias e quatro derrotas). Com isso, a classificação seria decidida no saldo de pontos;

Agora, se a República Tcheca vencer a China por 3 a 0, tomaria a terceira posição do Brasil e avançaria na chave.

Se o Brasil se classificar às oitavas, enfrentará o primeiro colocado do grupo A, que está sendo liderada pela Tunísia. Irã é o segundo colocado e luta pela posição. A última rodada terá: Egito x Tunísia e Filipinas x Irã. Os dois jogos acontecem na madrugada desta quinta.

Veja também