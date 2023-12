A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) lançou, nesta quinta-feira (7), o edital para os programas Bolsa Atleta, Time PE e Bolsa Técnico 2024, concedidos pelo Governo do Estado. As inscrições, que serão realizadas unicamente através do site www.educacao.pe.gov.br, têm início à 0h da próxima segunda-feira (11) e se estendem até as 16h59 do dia 12 de janeiro.

Após preencher o formulário online, os candidatos dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico devem anexar a documentação exigida na própria plataforma do formulário. Os candidatos do Time PE também devem preencher o formulário e, em seguida, enviar a documentação necessária através do e-mail [email protected].

Confira os editais:



Bolsa Atleta - Clique Aqui

Time PE - Clique Aqui

Bolsa Técnico - Clique Aqui



Formulário Bolsa Atleta

Formulário Time PE

Formulário Bolsa Técnico

Os Programas

O Bolsa Atleta Pernambuco é um programa voltado para as modalidades olímpicas e não olímpicas e oferece benefícios que variam de R$ 380 a R$ 2,5 mil por mês, durante um ano. Além disso, os atletas têm à disposição acompanhamento nutricional e psicológico totalmente gratuitos. Ao todo, foram contemplados 638 atletas em 2023.

Em 2023, o Bolsa Técnico contemplou 49 treinadores do Estado, oferecendo um benefício que varia entre R$ 450 e R$ 1 mil mensal, durante 12 meses. Esse programa é uma política de incentivo ao esporte destinada a selecionar técnicos de modalidades olímpicas e não olímpicas, envolvidos na prática de esporte de base, estudantil e rendimento.

O Time PE é voltado apenas para modalidades olímpicas/paralímpicas e contou com 20 atletas e 13 técnicos contemplados neste ano. O projeto, que começou em 2013, oferece um auxílio mensal de R$ 2,5 mil para atletas e R$ 1 mil para treinadores durante um ano, além de passagens aéreas nacionais e internacionais e avaliações nutricionais e psicológicas.

Veja também

Brasileirão Premiação Série A e Série B: veja quanto cada um dos times levou