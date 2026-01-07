Secretaria de Esportes abre inscrições para Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco 2026

A- A+

As inscrições para os programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco 2026 já estão abertas. A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, começou no dia 2 de janeiro e segue até às 16h59 do dia 5 de fevereiro.









Todo o processo de inscrição é realizado exclusivamente de forma online, conforme orientações disponíveis nos editais. Após o preenchimento do formulário eletrônico, atletas e técnicos devem anexar a documentação exigida na própria plataforma. No caso do Time PE, além do cadastro online, o envio da documentação segue o procedimento específico descrito no edital.



“Os programas de incentivo ao esporte são ferramentas essenciais para garantir que atletas, paratletas e técnicos tenham condições de se dedicar aos treinamentos e às competições. Os resultados alcançados nos últimos anos mostram que estamos no caminho certo, ampliando oportunidades e fortalecendo o esporte pernambucano”, destacou a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda



Em 2025, Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE alcançaram um número recorde de 1.241 beneficiados, representando um investimento aproximado de R$ 13 milhões. Desde o início da atual gestão, o número de contemplados quase dobrou, saltando de 720 para mais de 1,2 mil atletas e técnicos em menos de três anos, tornando o Bolsa Atleta Pernambuco o maior programa estadual de bolsa para atletas do Brasil.



O Bolsa Atleta Pernambuco é voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas, da base ao alto rendimento, oferecendo auxílio mensal que varia de R$ 380 a R$ 2.500, pelo período de 12 meses. Em 2025, o programa beneficiou 1.121 atletas, consolidando-se como uma das principais políticas de incentivo ao esporte do Brasil.



O Bolsa Técnico contempla treinadores de modalidades olímpicas e não olímpicas que atuam no esporte de base, estudantil ou de rendimento. O benefício mensal varia entre R$ 450 e R$ 1.000, também durante um ano, reconhecendo o papel fundamental dos profissionais na formação esportiva. No último ano, 64 treinadores foram contemplados.



Já o Time Pernambuco é direcionado exclusivamente a atletas, paratletas e técnicos de modalidades olímpicas e paralímpicas que integram seleções brasileiras. O programa oferece auxílio mensal de R$ 2.500 para atletas e R$ 1.000 para técnicos, além de passagens aéreas nacionais e internacionais.



