A- A+

Pernambuco Secretário da SDS diz que governo cumprirá decisão do TJPE sobre torcidas, mas ainda pode recorrer Secretário ainda reiterou que o problema da violência no futebol é um problema antigo, mas que o governo irá enfrentá-lo

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, disse, em entrevista à Folha de Pernambuco, que o Governo do Estado cumprirá a decisão feita pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de permitir Sport e Santa Cruz de jogarem com público, porém que existe a possibilidade de recorrer.

“Nós vamos cumprir a decisão, já estamos fazendo todo o planejamento operacional, já conversei com a polícia civil, militar, corpo de bombeiros, polícia científica, até a defesa civil, e todos os meios disponíveis serão empregados na segurança do jogo de hoje (contra o Fortaleza)”, disse.

“Essa decisão de recorrer ou não ainda não foi tomada, isso está sendo avaliado pela Procuradoria Geral do Estado, pelo governo. E quando essa decisão for tomada, existe um prazo legal, será feito o recurso ou não”, explicou.

O secretário ainda reiterou que o problema da violência no futebol é um problema antigo, mas que o governo irá enfrentá-lo.

“A questão de violência no futebol é algo que existe há décadas no Estado, independente de quem tenha sido comandante da polícia militar, o secretário ou o governador. Então é um problema que precisa ser enfrentado, e é isso que a gente está procurando fazer agora em conjunto com o Ministério público”, garantiu.



Veja também