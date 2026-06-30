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COPA DO MUNDO Secretário dos EUA diz ter comemorado saída do Irã da Copa: 'Fiz até uma dança da felicidade' As declarações fazem referência à participação do Irã em um Mundial marcado por restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos

Dias após a eliminação do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que comemorou a saída da delegação iraniana do país.

Em entrevista ao Sports Business Journal, o integrante do governo norte-americano disse ter ficado "muito feliz" com o encerramento da participação da equipe no torneio e relatou que chegou a cantar e fazer uma "dança da felicidade".



"Estou apenas feliz que eles terminaram a participação e não vão voltar. Fiquei muito feliz quando conseguimos cancelar os vistos deles e dizer que poderiam deixar o território dos Estados Unidos. Talvez eu tenha até cantado uma música ou duas, ou feito uma dança feliz", afirmou.





As declarações fazem referência à participação do Irã em um Mundial marcado por restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos. Durante a competição, a delegação foi obrigada a manter sua base de treinamentos em Tijuana, no México, e recebeu autorização para entrar em território americano apenas para a realização das partidas, deixando o país logo após os compromissos.



Questionado sobre as críticas feitas pela comissão técnica iraniana durante o torneio, Mullin minimizou as reclamações e afirmou que as condições de permanência da equipe haviam sido definidas previamente em entendimento com a Fifa.



"Foi simplesmente um acordo que acertamos com a Fifa antes do início da competição", disse.



O tratamento dispensado ao Irã provocou críticas ao longo da Copa. O técnico Amir Ghalenoei classificou as restrições como uma "injustiça", enquanto jogadores e dirigentes afirmaram que a logística imposta prejudicou a preparação da equipe. A Federação Iraniana também recorreu à Fifa para questionar as medidas adotadas.



O Irã encerrou sua participação invicto no Grupo G, com três empates diante de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A seleção terminou na terceira colocação da chave e acabou eliminada pelos critérios de desempate entre os terceiros colocados.

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