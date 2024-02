Secretário não teme que atos de violência em PE prejudiquem candidatura para receber Copa feminina

A- A+

Nesta sexta (23), uma comitiva da Fifa e membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visitarão a Arena de Pernambuco para vistoriar a instalação, com o intuito de analisar se o local terá condições de ser uma das sedes brasileiras para receber a Copa do Mundo feminina 2027. A vinda acontece dias depois de a delegação do Fortaleza ser alvo de um ato criminoso por parte de uma uniformizada do Sport, que apedrejou o ônibus do clube cearense. Ainda que dentro de um contexto preocupante quanto à segurança de atletas e torcedores no ambiente esportivo, o secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho (Cidadania), não teme que Pernambuco seja prejudicado.

“Esses são episódios que fogem ao controle. Lamentáveis, mas que não devem interferir na escolha da sede. Casos assim já aconteceram na Europa e aqui no Brasil também. No Rio de Janeiro, tivemos confusões na final da Libertadores. Não podemos colocar que isso que aconteceu aqui é um problema do nosso povo ou do estádio”, afirmou o secretário.

Coelho também informou que as cadeiras da Arena que foram danificadas durante o jogo entre Sport e Fortaleza, pela Copa do Nordeste, já foram trocadas. “Fizemos o reparo nessa questão, além da iluminação. O gramado também está em boas condições, atendendo a exigência para receber a Copa do Mundo feminina. Também imaginamos que episódios assim não se repetirão no Mundial porque, normalmente, estão relacionados a duelos de clubes e não de seleções. Se esse elemento fosse levado em consideração, sedes como Rio de Janeiro e São Paulo, que já tiveram casos parecidos, também não poderiam receber as partidas”, completou.

O Brasil é um dos países candidatos a sediar a próxima Copa Feminina. Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Bélgica e México também estão na disputa. Além da visita aos estádios, a comitiva da Fifa analisa os centros de treinamentos e a rede hoteleira das cidades.

