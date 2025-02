Secretário de Defesa Social diz que foi a Torcida Jovem que iniciou o ataque do sábado (1º)

A- A+

Em entrevista à Folha de Pernambuco concedida na manhã desta segunda-feira (3), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que o confronto registrado no último sábado (1º) entre torcidas organizadas foi iniciado por integrantes da Torcida Jovem do Leão (antiga Torcida Jovem do Sport).

A fala do secretário aconteceu durante um comentário sobre a necessidade de reforço de policiamento para a festa no Pátio de Santa Cruz, no Centro do Recife, que acontece nesta segunda (3) em celebração ao aniversário de 111 anos do Tricolor.

Questionado sobre a possibilidade de revanche, que ocasionaria um novo confronto, o secretário afirmou que o ataque do sábado teria sido iniciado por integrantes da torcida organizada do Sport.

"Você falou em revanche da torcida do Sport. Na verdade, quem fez o ataque foi a torcida do Sport", disse o titular da pasta de Segurança do Estado.

Festa no Pátio de Santa Cruz está mantida

Segundo Alessandro, a celebração de aniversário do Santa Cruz contará com o reforço de policiais militares. O evento está previsto para a partir das 17h, no Pátio do Santa Cruz, no bairro da Boa Vista.

“Eu já determinei ao comandante-geral da Polícia Militar (PMPE) que reforce o policiamento no entorno. O que a gente precisa é de enfrentar, mais uma vez, o problema das torcidas organizadas criminosas no Estado, cuja extinção delas já ocorreu, em 2020, e o problema persiste”, falou ele, durante entrevista à Folha de Pernambuco.

Por meio de nota oficial, a PMPE informou que a segurança contará com a atuação de "policiais de batalhões especializados, a exemplo da CIPMoto, BPRp, BPTran, RPMon e BPChoque, além do reforço de equipe do 16º BPM, responsável pela área do bairro da Boa Vista".



Pátio de Santa Cruz já foi palco de cenas de violência

Em 2020, a festa de celebração dos 106 anos do Santa Cruz foi interrompida por um arrastão realizado por integrantes da Torcida Jovem do Sport.

Na data, cerca de 40 membros da torcida organizada do Sport foram responsáveis por protagonizar roubos e cenas de correria durante o aniversário do adversário. Na ocasião, a PM-PE, que precisou de reforços para conter a confusão, afirmou ter sido surpreendida pelo ataque.

Estado não irá ressarcir clubes pelo prejuízo financeiro

Ainda em entrevista à Folha de Pernambuco, Alessandro informou que o Estado não irá ressarcir os prejuízos financeiros que serão causados pela punição imposta pelo Governo de Pernambuco, proibindo a entrada de público nos próximos cinco jogos do Sport e do Santa Cruz.



No caso do Leão, a perspectiva apresentada pelo presidente do clube, Yuri Romão, é de que a decisão possa gerar um prejuízo de até R$ 2,5 milhões.

"Seria um impacto muito relevante. É difícil mensurar, mas, em cálculos iniciais, seria algo em torno de R$ 2,5 milhões que seriam suprimidos do nosso orçamento. Isso trará, sem dúvidas, danos gigantescos", afirmou o presidente à Folha de Pernambuco.

Já para o Tricolor, o prejuízo está calculado em cerca de R$ 3 milhões.

"O prejuízo pode ultrapassar três milhões de reais em cinco jogos. É preciso entender que o clube tem responsabilidades. Existe a folha de funcionários, fornecedores e contrato com jogadores que precisam ser pagos. Ficar sem esse dinheiro na conta não é fácil", afirmou o diretor de Comunicação do Tricolor, Ivan Júnior.

