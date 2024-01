A- A+

Zagallo Sede da CBF é decorada com painel em homenagem a Zagallo As bandeiras da entrada da entidade, no Rio, também foram colocadas a meio mastro

A sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) amanheceu com uma homenagem ao Zagallo, que morreu na última sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A entrada da entidade foi decorada com um banner gigante formada por três fotos do Velho Lobo em momentos diferentes da sua carreira como treinador.

Além do enorme painel, a entidade máxima do futebol brasileiro, que já havia decretado luto oficial de sete dias em homenagem a Zagallo, também determinou que as bandeiras da sede, no Rio de Janeiro, fossem colocadas a meio mastro em luto pela morte do Velho Lobo.

A despedida de Zagallo, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, será realizada hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público e terá início às 9h30. O corpo do jogador e treinador tetracampeão mundial será velado dentro do Museu da confederação.

Mais tarde, às 14h, haverá uma missa de corpo presente no museu, somente para familiares e amigos. Em seguida, às 15h, o corpo de Zagallo seguirá para o Cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde será realizado o sepultamento do tetracampeão mundial, também restrito a familares e amigos.

Zagallo estava aposentado desde 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha, e conviveu com inúmeros problemas de saúde. Há dois anos, ele já havia ficado internado por quase duas semanas, mas recebeu alta às vésperas do seu aniversário de 90 anos. Nos últimos meses, as internações se tornaram mais recorrentes. A última havia sido em setembro do ano passado por causa de uma infecção urinária, quando ficou cerca de 20 dias no hospital.

Inclusive, a última aparição de Zagallo nas redes sociais foi no dia 1º de setembro de 2023 em um post comemorando a sua recuperação e volta para casa. O ex-jogador apareceu de cadeira de rodas e agradeceu o carinho de todos.

