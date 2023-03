A- A+

Futebol Sede do Sport pode ir a leilão por conta de dívidas trabalhistas Débitos com a Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central podem fazer o Leão ter o imóvel leiloado no dia 28 de março

Por conta de dívidas com entidades como a Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central, além de débitos com ex-jogadores e funcionários do clube, o Sport pode ter a sede da Ilha do Retiro colocada a leilão nos dias 28 de 30 de março, de forma eletrônica. O imóvel rubro-negro está avaliado em R$ 400 milhões.



Diversas dívidas englobam o montante que o Sport precisa quitar - ou negociar com as partes envolvidas - para não ter o imóvel leiloado. A mais alta envolve o Banco Central, com débito que ultrapassa os R$ 8 milhões.





Há também valores a serem pagos a nomes que passaram recentemente pelo clube, como o meia Jonathan Gomez, que jogou em 2019, e até mesmo para o atual presidente do Retrô, Láercio Guerra, frente ao período que o dirigente trabalhou como diretor de futebol no Leão.

