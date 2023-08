Sediado no Recife, Sul-Americano masculino e feminino de vôlei terá cinco mil ingressos sociais

A- A+

A cidade do Recife está na reta final de preparação para receber o Campeonato Sul-americano de Vôlei, que vai começar neste sábado (19) e dura até o dia 23 na categoria feminina e de 26 a 30 deste mês no masculino. O torneio de peso continental será disputado no Geraldão, onde foi realizado, nesta terça-feira (15), uma entrevista coletiva com a participação do prefeito João Campos, do Secretário de Esportes Rodrigo Coutinho e representantes das federações pernambucana e brasileira.

Essa será a segunda competição internacional que o Geraldão vai receber num intervalo de um ano. Ano passado, o ginásio sediou a Copa América de Basquete masculina.

Um desejo da Prefeitura do Recife em 2023, de acordo com João Campos, era receber um torneio com as categorias masculina e feminina.

"A gente teve conversas para viabilizar uma competição que tivesse tanto a atuação feminina quanto masculina. Isso é muito importante para estimular a participação das mulheres no esporte", afirmou.

Com o objetivo de deixar um legado no aspecto social, 5000 ingressos sociais serão distribuídos nas escolas públicas do Recife ao longo do Sul-americano. Serão 2500 para o feminino e outros 2500 para o masculino.

Em 2022, o Geraldão foi palco da decisão da Supercopa de Vôlei masculino. Os pernambucanos acompanharam o título do Sada Cruzeiro.

Escolha de Recife

Segundo Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), essa experiência foi fundamental para a escolha do Recife como sede do torneio que será disputado neste mês. "Nós estivemos aqui no ano passado para a disputa da Supercopa masculino e vimos que tudo aquilo necessário para um grande evento o Geraldão possuía".

O Sul-americano de Vôlei é um torneio importante para a seleção brasileira antes da disputa das competições que valem vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

"A gente vem com a força máxima tanto no masculino quanto no feminino para dar uma demonstração ao público do Recife o que o voleibol brasileiro é capaz e também por ser a última etapa antes do pré-olímpico", disse o mandatário da Confederação Brasileira.

Formato do torneio

Além do Brasil, outras quatro seleções disputam o torneio nas duas categorias: Argentina, Peru, Chile e Colômbia. O Sul-americano é disputado em pontos corridos, com a vitória por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 garantindo três pontos ao vencedor. Já na vitória por 3 sets a 2, o vencedor conquista dois pontos, enquanto a seleção derrotada leva um ponto.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site bilheteriadigital.com e de forma presencial nas lojas Esposende Calçados, no Recife; Shopping Recife, Shopping Riomar e no Shopping Tacaruna. O horário de funcionamento será de segunda a sábado das 9h às 23h e no domingo 12h às 21h.

Confira a tabela de jogos:

Sul-americano feminino:

19/08

Argentina x Peru (18h)

Brasil x Chile (20h30)

20/08

Chile x Colômbia (16h)

Brasil x Argentina (18h30)

21/08

Peru x Colômbia (18h)

Chile x Argentina (20h30)

22/08

Argentina x Colômbia (18h)

Brasil x Peru (20h30)

23/08

Peru x Chile (18h)

Brasil x Colômbia (20h30)

Masculino

26/08

Argentina x Colômbia (18h)

Brasil x Peru (20h30)

27/08

Colômbia x Peru (16h)

Brasil x Chile (18h30)

28/08

Argentina x Chile (18h)

Brasil x Colômbia (20h30)

29/08

Peru x Argentina (18h)

Colômbia x Chile (20h30)

30/08

Chile x Peru (18h)

Brasil x Argentina (20h30)



