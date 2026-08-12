SEE abre matrículas para novas vagas em atividades esportivas no Santos Dumont
As inscrições serão realizadas presencialmente até o dia 18 de agosto, com mais de 600 vagas gratuitas
O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont abriu, nesta quarta-feira (12), o período de matrículas para novos alunos interessados em participar das atividades esportivas oferecidas gratuitamente no equipamento. As inscrições vão até o dia 18 de agosto, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na secretaria do local, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
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Ao todo, serão mais de 600 vagas abertas, distribuídas em diferentes modalidades como voleibol, basquete, futsal, futebol e handebol, judô, defesa pessoal, karatê, jiu-jítsu e capoeira. A programação também contempla ginástica, como a funcional e a rítmica, dança popular, dança contemporânea, dança coreana e balé, além de práticas corporais como alongamento. Também há atividades voltadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD) como bocha, natação e futsal.
“O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont cumpre um importante papel social ao ampliar o acesso da população ao esporte, à saúde e à qualidade de vida. A abertura de novas vagas traz democratização do esporte, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em um espaço público de referência para o estado”, destacou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.
Para realizar a matrícula, os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e informação sobre o tipo sanguíneo. Crianças e adolescentes em idade escolar devem levar a declaração referente a matrícula de 2026. No caso de crianças que ainda não possuem carteira de identidade, será aceita a certidão de nascimento. Pessoas a partir de 60 anos devem apresentar parecer cardiológico.
Para as atividades destinadas a pessoas neurodivergentes, é necessário apresentar documentação específica, incluindo laudo médico, histórico familiar, duas fotos 3x4, documentos de identificação do aluno e do responsável, comprovante de residência e parecer cardiológico para pessoas com síndrome de Down. Crianças e adolescentes em idade escolar também devem apresentar declaração escolar. Para os interessados em se inscrever na modalidade de natação é necessário apresentar um parecer dermatológico.