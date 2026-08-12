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Programação SEE abre matrículas para novas vagas em atividades esportivas no Santos Dumont As inscrições serão realizadas presencialmente até o dia 18 de agosto, com mais de 600 vagas gratuitas

O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont abriu, nesta quarta-feira (12), o período de matrículas para novos alunos interessados em participar das atividades esportivas oferecidas gratuitamente no equipamento. As inscrições vão até o dia 18 de agosto, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na secretaria do local, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Ao todo, serão mais de 600 vagas abertas, distribuídas em diferentes modalidades como voleibol, basquete, futsal, futebol e handebol, judô, defesa pessoal, karatê, jiu-jítsu e capoeira. A programação também contempla ginástica, como a funcional e a rítmica, dança popular, dança contemporânea, dança coreana e balé, além de práticas corporais como alongamento. Também há atividades voltadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD) como bocha, natação e futsal.

“O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont cumpre um importante papel social ao ampliar o acesso da população ao esporte, à saúde e à qualidade de vida. A abertura de novas vagas traz democratização do esporte, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em um espaço público de referência para o estado”, destacou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.

Para realizar a matrícula, os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e informação sobre o tipo sanguíneo. Crianças e adolescentes em idade escolar devem levar a declaração referente a matrícula de 2026. No caso de crianças que ainda não possuem carteira de identidade, será aceita a certidão de nascimento. Pessoas a partir de 60 anos devem apresentar parecer cardiológico.

Para as atividades destinadas a pessoas neurodivergentes, é necessário apresentar documentação específica, incluindo laudo médico, histórico familiar, duas fotos 3x4, documentos de identificação do aluno e do responsável, comprovante de residência e parecer cardiológico para pessoas com síndrome de Down. Crianças e adolescentes em idade escolar também devem apresentar declaração escolar. Para os interessados em se inscrever na modalidade de natação é necessário apresentar um parecer dermatológico.

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