Segredo do sucesso? O que diz o "contrato de namoro" de Endrick e Gabriely Miranda

Sucesso dentro e fora dos campos, o jogador do Palmeiras Endrick viralizou mais uma vez nas redes sociais ao compartilhar um dos segredos para o sucesso de seu relacionamento com sua namorada Gabriely Miranda. Em entrevista ao PodDelas, o casal contou que levam a sério um contrato redigido pela influenciadora com todas as regras.

Segundo o casal, a primeira cláusula cita que eles estão em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”. Já a segunda, estabelece que é proibido adquirir qualquer tipo de vício e “a mudança drástica de comportamento”. Um detalhe bem mais específico estabelecido pela dupla é que dizer “eu te amo” é “obrigatório em qualquer situação” e algumas palavras são proibidas, entre elas “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (quatro pode, três não).

O jogador ainda explicou que caso algum dos dois infrinja alguma regra combinada, é necessário “pagar uma multa” em forma de presente. "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu", contou.

O relacionamento entre Endrick, atacante do Palmeiras, e Gabriely Miranda, modelo brasileira, é um dos mais badalados nos últimos dias — principalmente após o beijo que o jogador deu em sua namorada depois do empate contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.

Quem é a namorada de Endrick?

Gabriely Miranda tem 21 anos e é estudante de nutrição. O casal assumiu namoro em outubro do ano passado. Ela já posou para diversas lojas de roupas, acessórios e marcas famosas de joias. Além disso, a jovem também figura em propagandas de cosméticos e produtos de cabelo.



Gabriely tem 651 mil seguidores em sua conta no Instagram, onde se diz "apaixonada por Jesus" e costuma compartilhar para fotos de suas viagens e dos seus trabalhos como modelo. A jovem já era famosa nas redes sociais antes do relacionamento com Endrick, mas viu os holofotes aumentarem desde que assumiu namoro com o atleta.

Ela se diz apaixonada pelo Palmeiras — por influência de sua família, que sempre acompanhou o clube — e que já frequentava os jogos do time antes mesmo de se envolver com Endrick.

Em breve, Endrick vai se transferir para o Real Madrid, numa negociação de muitos milhões de euros. Gabriely, que estuda Nutrição e começa a dar passos mais largos na profissão, ainda não sabe se vai junto, mas já cogita trocar o Brasil pela Espanha: "À distância ou perto, nosso amor será o mesmo", disse em entrevista ao Jornal Extra.

