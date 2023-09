A- A+

Tênis Segunda etapa do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel no Recife Tênis Clube começa nesta sexta 63 duplas vão disputar em cinco categorias; as finais são realizadas no domingo (24)

Depois de um primeiro fim de semana agitado, a segunda parte do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel tem início a partir desta sexta-feira (22) com duelos até o domingo (24). As partidas acontecem nas quadras do Recife Tênis Clube, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

Cinco categorias vão disputar nesta etapa. São elas: Iniciante masculino, Soma 10 feminino, Soma 9, Soma 5 e 55+ (idade). As inscrições custavam R$ 400 por dupla e foram encerradas na última segunda-feira (18).

63 duplas vão participar neste segundo final de semana. Na sexta-feira (22), os jogos têm início a partir das 16h. No sábado (23) e domingo (24), o Recife Tênis Clube recebe os atletas às 12h.

Na primeira etapa da competição, também realizada no Recife Tênis Clube, três duplas se sagraram campeãs em diferentes categorias. Beatriz Andrade e Cecília Daher ficaram com título do Iniciante Feminino, Mário Abreu e Kevin Amorim no Soma 10 e José Paulo e João Paulo na Soma 7.



"O segundo final de semana do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel promete ser bem movimentado. São 63 duplas que vão disputar os títulos até o domingo (24). Mais uma vez o evento é aberto ao público geral e teremos atrações incríveis e um Chopp babylon super gelado para deixar a festa completa", disse Danielle Lemos, coordenadora administrativa do Recife Tênis Clube, reforçando o convite para os atletas e interessados em assistir.

O torneio é organizado pelo Recife Tênis Clube com o Shopping do Automóvel de Pernambuco como patrocinador principal. A Folha de Pernambuco, junto à Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS, também patrocinam o evento que terá R$ 15 mil distribuídos em prêmios. Todas as categorias campeãs serão premiadas.

