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Jogos Escolares de Pernambuco Segundo bloco das modalidades coletivas do JEPs começa nesta sexta-feira (31) A categoria mirim do handebol e basquete serão disputadas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont e na Erem Augusto Severo, no Recife

A Fase Estadual dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS) 2026 segue, a partir desta sexta-feira (31), com as disputas das modalidades coletivas. Reunindo estudantes-atletas da categoria mirim (12 a 14 anos) nas modalidades de basquetebol e do handebol, o segundo bloco da competição tem jogos programados até a próxima terça-feira (4). As delegações chegaram ao Recife nesta quinta-feira (30).

“As disputas das modalidades de futsal e de vôlei da categoria mirim foram encerradas no dia 28 de julho. Nesta sexta-feira (31), têm início as competições de basquetebol e handebol da mesma categoria. As delegações participantes já estão hospedadas no Recife para a realização dos jogos”, completou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.

As partidas de basquete masculino e feminino serão realizadas no ginásio do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, enquanto as disputas do handebol masculino acontecerão na quadra externa do equipamento. Já os jogos de handebol feminino serão realizados na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Augusto Severo, todos localizados no bairro de Boa Viagem, no Recife.



As disputas das modalidades coletivas começam com uma fase classificatória, em que as equipes são divididas em grupos e se enfrentam entre si, assim como ocorreu no primeiro bloco. Com os resultados definidos, as equipes avançam para as eliminatórias, que formam a classificação final da competição e, consequentemente, o representante de Pernambuco nas competições nacionais.

Com a realização do segundo bloco, os JEPs encerram a programação das modalidades coletivas da categoria mirim. Na sequência, terão início as disputas de futsal e vôlei da categoria infantil (15 a 17 anos), com data marcada para iniciar a partir do dia 8 de agosto.

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