TÊNIS Segundo dia do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel tem fortes emoções e finalistas definidos A competição encerra sua primeira etapa neste domingo (17)

O Recife Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, foi palco, neste sábado (16), de diversas batalhas no Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. A competição, que conta com três categorias - Soma 7, Soma 10 e Iniciante Feminino - nesta primeira etapa, conheceu os seus grandes finalistas, que disputam o título de cada modalidade neste domingo (17), a partir das 9h.

Ao todo, seis duplas estão classificadas para as finais do torneio após os jogos deste sábado. São elas: Mila Paschoal e Luciana Busto enfrentam Beatriz Andrade e Cecília Daher (Iniciantes Feminino); Jesus Zunn e Alexandre Jatobá duelam com Mário Abreu e Kevin Amorim (Soma 10); e José Paulo e João Paulo encaram Paulo Vitor e Garret (Soma 7) em busca do título.

O torneio é organizado pelo Recife Tênis Clube com o Shopping do Automóvel de Pernambuco como patrocinador principal. A Folha de Pernambuco, junto à Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS. De acordo com a organização, cerca de R$ 15 mil serão distribuídos em premiações para os vencedores.



"A primeira etapa do Torneio de Duplas do Shopping do Automóvel começou com tudo! Foi uma energia incrível que tomou cnota das quadras graças ao apoio das torcidas dos familiares e amigos que abrilhataram o nosso torneio. Foi uma celebração de amizade, onde os adversários se cumprimentavam, com respeito, após cada partida, reconhecendo o valor de cada um dentro de quadra. Foi muito lindo de ver o apoio e a confiança mútua de cada atleta em sua dupla. Para finalizar, amanhã a festa continua com a entrega dos troféus aos campeões dessa primeira etapa", revelou a coordenadora administrativa do Recife Tênis Clube, Danielle Lemos.

Iniciante Feminino abre as finais da competição

Na categoria Iniciante Feminino, a grande decisão ficará por conta das duplas Mila Paschoal e Luciana Busto, que enfrentarão Beatriz Andrade e Cecília Daher. A primeira dupla avançou à final após vencer Katarina Medeiros e Luciano Lócio, nas semis, por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/4 e 10/8.

Já Beatriz e Cecília chegaram à decisão após também superarem Karina Medeiros e Lucina Lócio, por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 7/5 e 10/8. O jogo entre as finalistas, abrem a rodada de jogos deste domingo (17), último dia de competições da primeira etapa do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel, e começa a partir das 9h.

Jogos acirrados na Soma 10

O destaque principal para os jogos deste sábado vai para a dupla Jesus Zunn e Alexandre Jatobá, que se classificaram para a final da categoria Soma 10 após vencerem Afonso da Costa e Zeferino da Costa, nas quartas, por 2 sets a 1 com parciais de 6/7, 6/3 e 11/9, e Arthur Huilherme e Bartolomeu Guilherme, nas semifinais, por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/4.

Os jogadores enfrentam na final Mário Abreu e Kevin Amorim, que se classificaram para a grande decisão após triunfarem sobre Alexandre Venâncio e Romero Rêgo, nas quartas, com tranquilidade, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2;6/3. Após isso, eles encararam Lucas Peres e André de Oliveira nas semifinais e, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/1, avançaram à partida derradeira que acontece neste domingo, a partir das 10h.

Soma 7 encerra primeira etapa

Enquanto na Soma 10 as partidas tenham sido mais acirradas, na categoria Soma 7, as duplas classificadas tiveram mais facilidade. José Paulo e João Paulo avançaram para final após vitória fácil sobre Henrique Notare e Ricardo Portela, por 2 sets a 1 e parciais 6/4, 2/6 e 10/5.

Os seus adversários, Paulo Vitor e Garret, precisaram suar um pouco mais para chegar à decisão. Nas quartas, eles enfrentaram Renato Tavares e Lucas Bezerra, e saíram com vitória dura, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 10/6. Na semifinal, a dupla enfrentou Emerson Lima e Humberto Nunes, e, neste jogo, conseguiram a classificação após vitória por 2 sets a 1 com parciais 6/4, 4/6 e 6/10.

A grande final da Soma 7 entre José Paulo e João Paulo contra a dupla Paulo Vitor e Garret começa a partir das 11h15, no Recife Tênis Clube, e encerra a primeira etapa do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. Na segunda parte, que acontece entre 22, 23 e 24 de setembro, entram em ação os atletas da iniciante masculino, soma 10 feminino, soma 9, soma 5 e 55+.

Confira os finalistas do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel:



Iniciante Feminino - 9h

Mila Paschoal e Luciana Busto x Beatriz Andrade e Cecília Daher



Soma 10 - 10h

Jesus Zunn e Alexandre Jatobá x Mário Abreu e Kevin Amorim



Soma 7 - 11h15

José Paulo e João Paulo x Paulo Vitor e Garret



