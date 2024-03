Segundo jornal espanhol, pai de Neymar vai pagar fiança de Daniel Alves

A- A+

De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", Daniel Alves vai contar com a ajuda do pai de Neymar para pagar a fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) em troca da liberdade provisória.

O jogador tinha a possibilidade de deixar a prisão já nesta quarta-feira (20). Porém, o prazo para a realização do depósito da fiança expirava às 14h locais (10h de Brasília). Assim, o ex-jogador vive a expectativa de ser solto nesta quinta-feira (21), depois de 14 meses atrás das grades.

Para deixar a prisão, Daniel Alves também terá que entregar à Justiça seus passaportes. Ele não poderá deixar a Espanha e terá que se apresentar semanalmente ao Tribunal Provincial. O ex-lateral também não poderá ter contato com a vítima de estupro, com uma distância de mil metros da residência, local de trabalho e de qualquer outro espaço frequentado por ela. A liberdade provisória vale enquanto não for dada uma sentença definitiva.

Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola, em Barcelona, no dia 20 de janeiro de 2023 depois de ir depor por suspeita de ter agredido sexualmente uma mulher na discoteca Sutton. O brasileiro, que estava no México e retornou à capital da Catalunha, foi à delegacia para testemunhar espontaneamente e foi detido em uma viatura logo na sequência.

Durante o período que ficou preso, Daniel Alves, no primeiro momento, ficou detido no Centro Penitenciário Brians 1, onde passou três noites, e tinha capacidade para abrigar 200 presos, mas logo foi transferido para o Brians 2. O novo local é uma unidade mais moderna e mais ampla, com celas e chuveiros individuais.

Antes de ter a liberdade provisória concedida, o ex-jogador do Barcelona havia tido cinco solicitações semelhantes negadas pela Justiça, que alegou risco de fuga, destruição de provas ou reincidência para negá-las para impedir a liberdade do brasileiro. Contudo, de acordo com a imprensa espanhola, uma crise no sistema carcerário do país pode ter influenciado na decisão do Tribunal de hoje.

