Copa do mundo Feminina Rubiales renunciará nesta sexta-feira (25) ao cargo de presidente da RFEF, afirma jornal O comportamento e ações do dirigente após a conquista da Copa do Mundo Feminina põem fim a mais de cinco anos à frente da instituição

De acordo com o jornal espanhol Marca, Luis Rubiales anunciará nesta sexta-feira (25) a sua demissão do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, após cinco anos no comando. O dirigente de 45 anos deixará a presidência em meio a polêmica gerada por seu comportamento depois da conquista da Copa do Mundo Feminina.



O dirigente máximo do futebol espanhol deu um beijo não consensual em Jenni Hermoso durante a cerimónia de entrega das medalhas. A atitude provocou uma onda de críticas por parte dos setores desportivo e político, e nesta sexta lhe custará o cargo que ocupava desde maio de 2018.

O presidente da RFEF, que em primeira instância não só não pediu desculpas na noite do ocorrido, como também chamou de "tolos" todos aqueles que criticaram a sua ação, acabou publicando um vídeo de "desculpas" durante a escala do voo em Doha.

Um perdão descrito como "insuficiente" pelas autoridades desportivas, que exigiram uma "maior contundência" nas suas palavras diante de um ato "inadmissível". Além disso, o dirigente tentou contar com a participação de Jenni Hermoso e Ivana Andrés, algo que as duas jogadoras de futebol rejeitaram.

Jenni Hermoso foi contundente em sua condenação

Em um comunicado publicado pelo sindicato FUTPRO, Jenni Hermoso fez questão de deixar clara a sua posição sobre o assunto: "A FUTPRO, em coordenação com a minha agência TMJ, encarrega-se de defender os meus interesses e de ser interlocutora neste assunto".

Antes, a RFEF havia publicado um comunicado com algumas supostas palavras da meio-campista madrilena. "Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que a conquista de uma Copa do Mundo proporciona. O presidente e eu temos um ótimo relacionamento, seu comportamento com todos nós tem sido excelente e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Foi um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante". Estas declarações nunca foram escritas por Jenni, outro fato gravíssimo, que demonstra a irresponsabilidade da RFEF e do próprio Rubiales.

Esse comportamento acabou manchando a conquista de um evento histórico, o primeiro título de Copa do Mundo Feminina da Espanha. Justamente esta tem sido a retórica das jogadoras de futebol em todos os momentos. As ações de Rubiales não deveriam ter ofuscado um dos marcos mais importantes do esporte espanhol.

FIFA dá o golpe final

A declaração de Jenni Hermoso foi apenas a ponta do iceberg. A sociedade e a comunidade esportiva espanhola condenaram os atos do presidente da RFEF. Jogadores de futebol como Isco, Borja Iglesias, Iker Casillas, representantes da diretoria da RFEF, da AFE, o Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, entre vários outros, decidiram agir e denunciar os acontecimentos.

O processo aberto pela FIFA, por violação dos artigos 13.1 e 13.2, acabou por desferir o golpe final no presidente da RFEF. A pressão social e desportiva obrigou Rubiales a dar um passo que ele não estava disposto a dar, e que, aos olhos da maioria, demorou para acontecer.

