A- A+

SANTA CRUZ Segundo presidente do Santa Cruz, reestruturação do Arruda iniciará pelos banheiros Banheiros do estádio são alvos de críticas recorrentes; situação no espaço feminino é ainda mais delicada

Alvo de críticas recorrentes por parte da torcida do Santa Cruz, os banheiros do Estádio do Arruda devem ser uma prioridade durante a fase de reestruturação. Foi o que garantiu o presidente do clube, Bruno Rodrigues, que disse que o clube está com a infraestrutura “totalmente decadente”, neste domingo (17).

“A nossa infraestrutura está totalmente decadente. A primeira ‘movimentação’ que vamos fazer é em relação aos banheiros. Nos próximos dias, vamos fazer uma força-tarefa para eles ficarem minimamente utilizáveis”, afirmou, sem detalhar datas.

Para os banheiros destinados ao público feminino, a situação é ainda pior. Falta papel higiênico e até mesmo segurança, já que homens usam o espaço sem constrangimento.

“Na questão das mulheres, muito mais, porque tem que ter privacidade, higiene e respeito”, complementou o presidente.

Para casos desse tipo de invasão, o clube estuda criar um canal de denúncias ligado à polícia, na intenção de coibir a prática criminosa.

Outra ideia que deve ser implementada é a de uma ouvidoria para captar críticas e sugestões vindas das arquibancadas. A inspiração se deu com a mesma atividade sendo posta em prática no ano passado no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) - instituição também presidida por Bruno Rodrigues.

“Eu vou criar mecanismos de ouvidoria. Temos que escutar os problemas e ‘a ponta’ que está sofrendo”, garantiu.

Veja também

SANTA CRUZ Apesar de "situação caótica", presidente do Santa Cruz promete Arruda com fachada de primeiro mundo