Segurança de Messi comete erro e leva 'olé' com cabeçada de torcedor; veja o vídeo

O Inter Miami jogou um novo amistoso de pré-temporada, no Panamá, contra o Sporting de San Miguelito, um modesto time daquele país. A partida terminou em 3 a 1. Com Lionel Messi como titular, as câmeras se concentraram no jogador de 37 anos de Rosario que, como de costume, deu um show com a bola nos pés.

Com o estádio lotado, os torcedores, que torciam pelo time da casa, não perderam a oportunidade de se fazer sentir e, em diversas ocasiões, pularam em campo com um único objetivo: cumprimentar e pedir uma foto com Messi, que era receptivo a demonstrações de afeto.

Apesar disso, seu guarda-costas, Yassine Cheuko, como parte do protocolo em torno do jogador de futebol, estava atento a essas invasões de campo e correu, em repetidas ocasiões, para proteger Messi dos fãs.

Em uma de suas muitas intervenções, Cheuko cometeu um erro ao tentar impedir um fã de correr. O torcedor tropeçou e derrubou o guarda-costas de Messi com a cabeça. O guarda-costas não conseguiu ficar de pé e precisou se virar para proteger o jogador. Veja o vídeo.

Após esse acontecimento, Cheuko sorriu no ar e protegeu Messi dessa pessoa que lhe pregou uma peça e o deixou em má situação diante das câmeras.

Esta partida entre o Inter Miami e a equipe panamenha foi a terceira da turnê de Messi e companhia. Anteriormente, eles enfrentaram o América do México e o Universitario do Peru - venceram ambos os jogos nos pênaltis.

