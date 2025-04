Seis meses após operação cardíaca, Beto Monteiro celebra novo momento da vida: "Nasci de novo"

A- A+

Há exatos seis meses, Beto Monteiro, piloto tetracampeão brasileiro de Truck (2004, 2013, 2019 e 2020), as famosas corridas de caminhões, era operado às pressas por um grave problema cardíaco. Já recuperado e agradecido pela "nova oportunidade", o pernambucano garante estar melhor do que antes e mira a conquista de mais um campeonato.

A discussão acerca da "falta de tempo" ou da "brevidade da vida", por mais que possam parecer atuais, são preocupações que acompanham o homem há séculos. Tanto é que Sêneca, o famoso filósofo romano já nos alertava para isso no século I, em seu livro "Sobre a brevidade da vida".

Agora imagine o dilema que é para um piloto de elite, que passa a cerca de 160km/h nas retas, contando cada centésimo de segundo em busca da volta mais rápida e perfeita possível.

Entre muitas sessões de treinamento, lutas pelas poles, corridas desgastantes, longas viagens e demais compromissos profissionais, Beto Monteiro "bateu o motor". Ele, tão acostumado a viver tudo tão intensamente, precisou colocar o pé no breque.

Beto Monteiro em ação com o caminhão 88 - Divulgação/@betomonteiro88

Em outubro do ano passado, enquanto corria de kart em São Paulo, onde mora nos dias atuais, Beto acabou passando mal, sendo levado direto para o hospital. Aquela que parecia ser somente mais uma sessão acabou se tornando a mais dura saída de pista do recifense.

“Eu praticamente nasci de novo. Tive um rompimento da aorta, chama-se de secção da aorta, enquanto andava de kart. Eu uso o kart como parte da minha preparação física, acabei passando mal e fui levado ao hospital às pressas para ser operado. É um nível máximo de cirurgia cardíaca, que me falaram que, de dez que entram, só cinco saem, tem um índice de mortalidade grande”, disse.

Retorno

Como um bom piloto, Beto Monteiro tratou logo de se mostrar ágil. Muito antes do tempo previsto, o pernambucano se mostrou apto a retomar os compromissos e voltou a fazer aquilo que mais sabe.

“Segundo os médicos, o mais impressionante foi a velocidade da recuperação. Essa semana (dia 3 de abril) faz exatos seis meses da cirurgia, mas esse tempo é o que os médicos dão para as pessoas começarem a voltar para a vida normal”, iniciou.

“Eu já corri da Nascar nos Estados Unidos, foram duas em fevereiro, e agora em março fiz uma de caminhão. Foi uma recuperação super rápida, consistente e acompanhada pelos médicos”, explicou o piloto.

Quatro vezes campeão de truck, Beto Monteiro é uma das maiores referências nacionais da categoria. No último dia 23 de março, em Campo Grande-MS, iniciou mais um temporada conquistando a segunda colocação na Corrida 1 e se mostrando tão rápido quanto antes.

Além de Truck, Beto Monteiro também corre outras categorias do automobilismo, como a Nascar - Divulgação/@betomonteiro88

Carregando um sentimento de gratidão pela nova oportunidade que tem, o pernambucano garante que esse episódio marca um "recomeço" na vida, com novos valores e mais atenção nos pormenores do dia a dia.

“Não vejo como um novo momento de carreira, porque eu só perdi três etapas, não vejo assim, entendo que estou dando sequência nela depois de um tempo. Mas, talvez possa dizer que seja uma nova etapa da vida, por saber de tudo que passei, de valores, por exemplo”.

“Passei por algo muito sério, por uma razão de vida que não sei, mas tem um propósito. Eu vinha numa espiral muito grande, fiz uma conta com minha esposa, que eu tinha ido aos Estados Unidos dez vezes de fevereiro até agosto, fora as corridas no Brasil, trabalhos, num volume muito grande. Serviu para valorizar mais o tempo em casa com a família, talvez esse seja o novo significado de vida”, refletiu.

Afirmando estar em melhores condições do que antes e com a autoestima revigorada, Beto Monteiro agora se prepara para a 2ª etapa da Copa Truck, que acontecerá no próximo dia 13 de abril, em Londrina. Na atual classificação geral do campeonato, o piloto aparece na sexta colocação.

Veja também