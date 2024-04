A- A+

Crime Seis suspeitos são presos pelo assassinato de zagueiro da África do Sul As prisões aconteceram dois dias depois da polícia recuperar o veículo do jogador de futebol Luke Fleurs

A polícia da África do Sul prendeu, na manhã de quarta-feira (10), no município de Soweto, seis suspeitos do assassinato do jogador de futebol Luke Fleurs, que jogava no popular clube de Joanesburgo Kaizer Chiefs.

O zagueiro, de 24 anos, foi morto a tiros na semana passada enquanto reabastecia seu carro em um posto de gasolina em um subúrbio do noroeste da cidade, no mais recente incidente que chocou o país dominado pelo crime.

"A polícia prendeu seis suspeitos do suposto sequestro e assassinato", disse a porta-voz da polícia, Mavela Masondo (SAPS).

As autoridades disseram que Fleurs estava esperando para ser atendido em um posto de gasolina em seu Volkswagen Golf 8 GTI quando foi confrontado por dois homens, que o ordenaram a sair do veículo sob a mira de uma arma.

Assim que ele saiu do carro, eles atiraram nele antes de partir em seu veículo. As prisões aconteceram dois dias depois de os detetives terem recuperado o carro de Fleurs.

Os investigadores acreditam que os suspeitos fazem parte de um sindicato do crime responsável por outros sequestros de automóveis na província de Gauteng, em Joanesburgo.

"A busca por mais suspeitos continua", disse Masondo.

A África do Sul sofre de uma taxa crescente de criminalidade violenta – uma questão política fundamental antes das eleições gerais de Maio, com os partidos da oposição a apontarem para o aparente fracasso do governo.

O país registrou quase 84 assassinatos por dia entre outubro e dezembro, segundo dados oficiais. O Kaizer Chiefs é uma das melhores equipes da África do Sul, tendo conquistado um recorde de 53 troféus nacionais.

