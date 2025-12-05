A- A+

Futebol Seis times brigam contra o rebaixamento à Série B; veja cenários Atlético-MG, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional correm risco de cair de divisão

As maiores emoções da rodada final da Série A do Campeonato Brasileiro 2025 ficarão reservadas à parte inferior da tabela. Com o campeão definido, a briga contra o rebaixamento à Série B ganha protagonismo neste fim de semana. Sport e Juventude já caíram, mas outros seis clubes tentam fugir do descenso.

Cenários

De todos, quem tem a situação mais confortável é o Atlético-MG. Em 13º, com 45 pontos, o clube só cairá se todos os outros concorrentes que lutam contra o rebaixamento vencerem os jogos e, de quebra, o Vitória tirar uma diferença de 12 gols de saldo para o Galo. Os mineiros pegam o Vasco, na Arena MRV.

Em 14º, com 44, o Santos encara o Cruzeiro, em terceiro. Se o Peixe vencer, escapa diretamente. Empate ou derrota fará com que o clube aguarde os tropeços das equipes abaixo.

A situação acima é parecida com as de Ceará (15º) e Fortaleza (16º), ambos com 43 pontos. Os cearenses dependem apenas de si - Vozão recebe o Palmeiras, no Castelão, e o Tricolor duela com o Botafogo, no Engenhão. Se tropeçarem, o risco de queda estará atrelado aos resultados de quem está na zona de rebaixamento.

Vitória, em 17º, com 42 pontos, e Internacional, em 18º, com 41, estão em situação mais delicada. Para a dupla, não basta vencer os respectivos compromissos, mas também secar quem está acima. O Leão recebe o São Paulo, no Barradão. O Colorado enfrenta o RB Bragantino, no Beira-Rio.

Libertadores

Fluminense (quinto, com 61 pontos), Bahia e Botafogo (sexto e sétimo, respectivamente, com 60) disputam a última vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Os tricolores, aliás, se enfrentam no Maracanã. Quem ganha garante o lugar no G5. O Fogão enfrenta o Fortaleza, precisando vencer e torcer por um empate na outra partida.

Vale lembrar que, se o vencedor da Copa do Brasil estiver no G5, o sexto colocado também terá vaga direta na fase de grupos. O Cruzeiro está no grupo, que também tem o Fluminense momentaneamente.

A conquista de Tricolor ou Raposa abre também uma vaga na pré-Libertadores. O São Paulo, em oitavo, com 51 pontos, herdaria o lugar até o momento, mas o RB Bragantino, em nono, com 48, também tem chance se derrotar o Inter e o adversário paulista tropeçar perante o Vitória.

Na Sul-Americana, classificam-se os clubes do oitavo ao 13º lugar, mas a divisão pode ficar do nono ao 14º a depender de quem ganhar a Copa do Brasil. Além das equipes que já estão nessa lista atualmente (São Paulo, RB Bragantino, Corinthians, Grêmio, Vasco e Atlético-MG), também podem pegar o lugar Santos, Ceará, Fortaleza e Vitória.

