Futebol Veja seis transferências que os times da Premier League podem fazer antes do encerramento da janela Com o ciclo de transferências de verão de 2023 prestes a fechar em apenas alguns dias, os clubes ingleses estão na corrida para concluir acordos

Os times da Premier League estão trabalhando para concluir suas transações de transferência de verão antes do fechamento iminente. A janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (1º). Os principais times ainda estão tentando concluir negócios antes do prazo.

Liverpool, Manchester United e Arsenal estão todos buscando acordos de última hora enquanto competem pelo título, e o atual campeão, Manchester City, também pode estar preparado para mais investimentos. Os times na parte inferior da tabela podem buscar reforços para lutar contra a ameaça de rebaixamento.

Estes são alguns jogadores que podem mudar de clube nos próximos dias:

João Félix

Após uma temporada emprestado ao Chelsea, o jogador português João Félix é bem conhecido entre os fãs da Premier League. Há indícios de que ele pode deixar o Atlético de Madrid neste verão, despertando interesse de vários clubes.

De acordo com o canal português "A Bola', o Liverpool o vê como um possível substituto para Mohamed Salah. O egípcio está sendo especulado no futebol da Arábia Saudita, e embora o Liverpool tenha afirmado que ele não será vendido, os rumores persistem.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, indicou em entrevista que após a contratação de João Cancelo terão pelo menos mais dois reforços. A imprensa espanhola especula que possa ser Félix.

Félix também foi associado ao Aston Villa, já que o técnico Unai Emery busca montar um time competitivo em várias frentes.

Harry Maguire para o West Ham

Parece cada vez menos provável que a ex-estrela do Manchester United tenha um futuro em Old Trafford. Ele perdeu a braçadeira de capitão e ainda não jogou na atual temporada.

Maguire havia sido cogitado para se transferir para o West Ham, com o clube chegando a ter uma oferta de 30 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 184,2 milhões na cotação atual) aceita, mas o acordo não se concretizou. No entanto, uma mudança para o Estádio de Londres pode estar novamente em discussão, já que as negociações foram reabertas entre os clubes.

Marc Cucurella para o Manchester United

O Manchester United está em busca de um novo lateral-esquerdo após a lesão de Luke Shaw. O clube tem interesse no zagueiro do Chelsea Marc Cucurella e estaria disposto a pagar 60 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 368,5 milhões na cotação atual) por ele.

Uma sondagem já foi feita ao Chelsea sobre o jogador, mas resta saber se o clube rival permitirá a transferência. O técnico Unai Emery busca reforçar a equipe e Cucurella é uma das opções consideradas.

Matheus Nunes para o Manchester City

Após as tentativas frustradas de contratar Lucas Paquetá, do West Ham, o Manchester City voltou os olhos para Matheus Nunes, do Wolves. O clube liderado por Pep Guardiola teve uma oferta de 51,5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 316,3 milhões na cotação atual) rejeitada pelo jogador português.

O City está aguardando uma resposta do Wolves sobre a possibilidade de fechar a transferência. Guardiola já elogiou Nunes como "um dos melhores jogadores do mundo" e ficaria satisfeito em tê-lo no time antes do prazo final.

Wilfred Ndidi para o Nottingham Forest

Enquanto as negociações envolvendo um acordo para Johnson estão em andamento, o Nottingham Forest parece estar mirando em Wilfred Ndidi, do Leicester, para fortalecer ainda mais o time. Há rumores de que o Forest esteja interessado em trazer o meio-campista nigeriano do rival East Midlands após o rebaixamento do Leicester da Premier League. Ndidi também tem apenas mais um ano de contrato com o Leicester.

Dean Henderson para o Crystal Palace

Depois de ser vinculado ao Nottingham Forest durante a maior parte da janela de transferências de verão, Dean Henderson parece estar prestes a se mudar para outro destino. O jogador de 26 anos passou por exames médicos no Crystal Palace antes de uma possível transferência para Selhurst Park.

Essa mudança marcaria o fim da passagem de Henderson pelo Manchester United. No fim de semana, ele foi reserva na vitória por 3x2 do United sobre o Nottingham Forest.



