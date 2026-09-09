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Convocação Seleção: Ancelotti faz convocação com maior presença do futebol brasileiro em 13 anos Técnico chama dez atletas que atuam no país, marca que não era alcançada em uma lista aberta desde a Copa das Confederações de 2013

Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (09), dez jogadores que atuam no futebol brasileiro para os amistosos contra Austrália e Índia. É a maior presença de atletas de clubes do país em uma lista aberta da seleção brasileira nos últimos 13 anos.

Os dez convocados foram os goleiros Hugo Souza, do Corinthians, Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro; o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR; o lateral Matheuzinho, do Corinthians; os meio-campistas Breno Bidon, também do Corinthians, Danilo, do Botafogo, e Gabriel Bontempo, do Santos; além dos atacantes Pedro e Samuel Lino, do Flamengo.

A última convocação com ao menos dez jogadores do futebol brasileiro havia sido anunciada por Luiz Felipe Scolari em 14 de maio de 2013. Na ocasião, Felipão relacionou 11 atletas de clubes do país entre os 23 escolhidos para os amistosos contra Inglaterra e França e para a disputa da Copa das Confederações.

A relação reunia Diego Cavalieri, Jefferson, Jean, Réver, Fernando, Paulinho, Jadson, Bernard, Neymar, Fred e Leandro Damião. Neymar ainda pertencia ao Santos quando foi convocado e acertou sua transferência para o Barcelona poucos dias depois.

Desde aquela lista, nenhuma convocação sem restrição de origem havia voltado a alcançar dois dígitos de representantes do futebol nacional. Os dez escolhidos agora por Ancelotti correspondem a 38,5% dos 26 jogadores chamados e estão distribuídos por sete clubes brasileiros.

A comparação desconsidera o Jogo da Amizade contra a Colômbia, realizado em janeiro de 2017 em homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense. Como a partida foi marcada fora da Data Fifa, Tite montou excepcionalmente uma seleção formada apenas por 23 atletas que atuavam no Brasil.

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