Seleção Brasileira Antes de primeira convocação da seleção, Ancelotti publica mensagem: 'Olá Brasil!' O italiano será apresentado na tarde desta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro

Pouco antes de fazer sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti usou as redes sociais para mandar uma mensagem aos torcedores. "Olá, Brasil!", escreveu ele em uma publicação acompanhada de um vídeo que mostrava diferentes momentos históricos do Brasil.

O italiano desembarcou na noite do último domingo no Rio de Janeiro usando um boné da seleção brasileira. Nesta segunda, a partir das 15h, ele terá seu primeiro compromisso oficial como treinador da equipe.

Ele anunciará a lista dos 23 convocados para disputar as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em 5 de junho, a seleção enfrenta o Equador em Guayaquil, e no próximo dia 10, recebe o Paraguai na NeoQuímica Arena.

Antes de assumir oficialmente o cargo, no entanto, Ancelotti participou da seleção dos 50 nomes de uma pré-lista enviada à Fifa na semana passada. Ele teve a ajuda de Juan e Rodrigo Caetano, integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, para fechar os nomes.

Segundo o ge, estão na pré-lista nomes como Neymar, Casemiro, Richarlison, Gerson e Pedro. Veja os nomes que foram divulgados até aqui:

Alan Patrick (Internacional), Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Strasbourg), Casemiro (Manchester United), Caio Henrique (Mônaco), Danilo (Flamengo), Dodô (Fiorentina), Evanílson (Bournemouth), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gerson (Flamengo), Hugo Souza (Corinthians), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Léo Ortiz (Flamengo), Neymar (Santos), Oscar (São Paulo), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Vanderson (Mônaco) e Wesley (Flamengo).

Prováveis convocados

Referências em seus clubes (maior chance de convocação): Alisson, Ederson, Marquinhos, Matheus Cunha, Casemiro, Bruno Guimarães, Andrey Santos, Vinicius Júnior, Raphinha.

Fizeram temporada boa ou regular (chance média): Lucas Perri, Bento, Vanderson, Dodô, Caio Henrique, Beraldo, Alexsandro, Murillo, André, João Gomes, Ederson, Andreas Pereira, Savinho, João Pedro, Gabriel Martinelli, Antony, Igor Paixão, Evanilson, Malcom.

Vivem mau momento ou têm poucos minutos (pouca chance): Yan Couto, Abner, Carlos Augusto, Douglas Luiz, Paquetá, Samuel Lino, Luiz Henrique, Richarlison.

Lesionados: Bremer, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Joelinton, Endrick e Gabriel Jesus. Rodrygo passa por protocolo de recuperação física e mental no Real Madrid e tem presença incerta na convocação.

