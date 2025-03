A- A+

FUTEBOL Seleção argentina chega ao gol de número 2000 com pintura de Almada Atuais campeões do mundo venceram o Uruguai e estão a um empate de garantir uma vaga na Copa de 2026

A Argentina não poderia ter chegado ao gol de número 2000 de uma melhor maneira. Os Albicelestes alcançaram a marca com uma pintura de Almada, que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Uruguai nesta sexta-feira, no estádio Centenário.



O meia campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, que atua pelo Lyon-FRA atualmente, acertou um "pombo-sem-asa" de fora da área, sem qualquer chance para o goleiro Rochet.





Comparado ao período demorado para chegar à milésima bola na rede, a seleção argentina chegou aos 2000 em um bem mais curto. Precisou de 25 anos a menos. O que mostra seu crescimento com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 70. A informação foi primeiramente noticiada pela ESPN da Argentina.

Veja lista de gols arredondados da Argentina

2000 gols - Thiago Almada (2025)

1900 gols - Lionel Messi (2021)

1800 gols - Funes Mori (2016)

1700 gols Augusto Fernández (2013)

1600 gols - Guilhermo Burdisso (2010)

1500 gols - Román Riquelme (2005)

1400 gols - Cristian González (2001)

1300 gols - Ariel Ortega (1996)

1200 gols - Claudio Caniggia (1991)

1100 gols - Daniel Passarela (1982)

1000 gols - René Houseman (1976)

900 gols - Oscar Más (1972)

800 gols - Luis Artime (1963)

700 gols - Raúl Belén (1959)

600 gols - Rodolfo Micheli (1954)

500 gols - René Pontoni (1945)

400 gols - Herminio Masantonio (1940)

300 gols - Mario Evaristo (1929)

200 gols - Domingo Tascaroni (1924)

100 gols - Enrique Hayes (1915)

O golaço de Almada deixou a equipe comandada por Lionel Scaloni com um pé na Copa de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México. Os atuais campeões do mundo estão a um ponto de garantir a vaga na próxima edição da competição. Ou seja, só precisam de um empate contra o Brasil. O clássico sul-americano acontece nesta terça-feira, às 21h, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

