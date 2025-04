Seleção Basileira encara Hungria no segundo amistoso em preparação para o Mundial

A- A+

A Seleção Brasileira enfrenta a Hungria, neste sábado (12), no segundo amistoso em preparação para o Mundial, que será realizado na Holanda e Alemanha, entre novembro e dezembro deste ano. A partida acontece em Gyor, na casa das adversárias, a partir das 11h. Desta vez, não ocorrerá transmissão e os portões serão fechados para as torcidas.

Este será o segundo amistoso do Brasil diante da Hungria, equipe muito tradicional no esporte europeu e mundial. A seleção iniciou uma bateria de treinamentos no último domingo (6) e jogou contra as húngaras na quinta-feira (10), nos primeiros testes do técnico Cristiano Rocha para o Campeonato Mundial. A partida acabou em derrota das Leoas por 31 x 27, em um duelo duríssimo para os dois lados.

Para o técnico brasileiro, o jogo foi decidido no começo do jogo. "A equipe não conseguiu iniciar a partida da forma que esperávamos. A gente não começou como precisamos começar para competir em alto nível contra essas seleções. E esse início ruim teve um impacto muito grande no resultado final da partida. A Hungria abriu uma parcial muito grande no início, uma boa vantagem, o que dificultou para que o jogo fosse mais equilibrado", explicou.

Ainda assim, como pontuou o treinador, a oportunidade de jogar contra as húngaras, que atualmente ocupam a terceira colocação do Campeonato Europeu, será muito importante para a Seleção Brasileira.

"Esses jogos internacionais são sempre importantes para as nossas observações. Nosso pensamento está focado em como avaliar melhor as jogadoras, já que é ano de Campeonato Mundial. A Hungria é a atual terceira colocada do Campeonato Europeu, um time forte, jogando em casa. Por outro lado, a gente vinha de um período longo sem treinamentos em conjunto, então é claro que jogos como esses são sempre importantes", disse.

Para o duelo deste sábado, portanto, a expectativa é de um ritmo mais intenso por parte da equipe brasileira, principalmente no início do jogo.

"Ficaram lições importantes, principalmente para entrar mais ligado no jogo e não deixar as adversárias fazerem as ações que estudamos. Infelizmente não conseguimos dificultar e anular esses pontos fortes, mas é uma coisa que tiramos de lição para o jogo deste sábado. Precisamos ser mais eficazes desde o apito inicial. É mais um jogo para a gente aproveitar e sair com a equipe ainda mais preparada para o Mundial", finalizou.

HUNGRIA x BRASIL

12 de abril (sábado) - Gyor/Hungria

Horário: 11h (horário de Brasília)

Sem transmissão

