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COPA DO MUNDO Seleção belga passa por rigorosa revista ainda na pista do aeroporto de Atlanta para a Copa Os agentes de segurança utilizavam detectores de metal e revistavam todos dos pés à cabeça

Os Estados Unidos estão bastante preocupados com a segurança na Copa do Mundo e as seleções classificadas para a competição não estão tendo tranquilidade no desembarque em solo norte-americano. Nesta terça-feira, depois de Uzbequistão e Senegal sofrerem fortes revistas, foi a vez da deleção da Bélgica passar por rigoroso processo de segurança na pista do aeroporto de Atlanta.



Para evitar aglomeração no saguão do aeroporto, a delegação foi direcionada à pista do aeroporto, ao lado da aeronave fretada para levar o elenco aos Estados Unidos.

Duas cadeiras foram colocadas para os jogadores e membros da comissão técnica serem fiscalizados. As bagagens ainda passavam por análise em uma mesa no mesmo local.





Os agentes de segurança utilizavam detectores de metal e revistavam todos dos pés à cabeça. O esquema causou uma enorme fila de atletas e comissão técnica. Mesmo sendo um país sem registros de sequestro ou atos de insegurança, a Bélgica não conseguiu se livrar do rigoroso processo.



O elenco europeu recebeu permissão das autoridades norte-americanas para pular as filas do terminal de desembarque e se dirigir ao local determinado para o processo de segurança.



Apenas após todos serem revistados que a delegação acabou liberada para voar até Chicago, onde faz a preparação antes da estreia diante do Egito, em Seattle, na segunda-feira. Ainda pelo Grupo G, os belgas enfrentam Irã (dia 21) e Nova Zelândia (27).

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