Futebol Seleção Brasileira: Bento é convocado para a vaga de Ederson, cortado por conta de lesão Goleiro do Athletico se junta a Alisson e Lucas Perri para os jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta segunda (13) o corte do goleiro Ederson, do Manchester City. O atleta sofreu um trauma no pé esquerdo e não estará junto com a equipe nos próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Na vaga do atleta, foi chamado Bento, do Athletico.

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, na quinta-feira (16), às 21h (de Brasília). Depois, o compromisso é contra a Argentina, no dia 21 deste mês, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Da lista de convocados, uma das novidades é o atacante Endrick, do Palmeiras, de apenas 17 anos.“Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Creio que vai ser muito especial e espero ajudar a Seleção. E também quero agradecer a todos os envolvidos que estão comigo na minha carreira, pois não foi fácil chegar aqui hoje”.

