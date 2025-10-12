Seg, 13 de Outubro

Amistoso

Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça

Jogo preparatório para Copa do Mundo de 2026 terá início às 7h30

Seleção Brasileira está em Tóquio para mais um amistoso preparatório Seleção Brasileira está em Tóquio para mais um amistoso preparatório  - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A Seleção Brasileira masculina de futebol desembarcou em Tóquio, onde enfrenta o anfitrião Japão na terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília). O jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será o último contra equipes asiáticas.

Na última sexta (10), o Brasil aplicou 5 a 0 na Coreia do Sul, em Seul. Ainda este ano, o Brasil enfrentará seleções do continente africano (Senegal e Tunísia). A previsão é que no primeiro semestre de 2026 o Brasil encare adversários europeus, ainda não definidos.

Antes da viagem, o time treinou nesta manhã em Goyang (Coreia do Sul), sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Na segunda (13), às 16h, a equipe fará o último treino no Estádio de Tóquio - também conhecido como Estádio Ajinomoto – antes da partida contra os donos da casa.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio com a camisa 10 da seleção Sub 23, Richarlison coleciona boas lembranças do país asiático. Além da conquista do segundo ouro olímpico do Brasil no futebol masculino, o atacante terminou como artilheiro dos Jogos com cinco gols marcados. A equipe campeã também contava com Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também à disposição de Ancelotti no confronto de terça (14) contra os japoneses.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

 

Atual camisa 9 da seleção principal, Richarlison espera outra boa atuação da Amarelinha: no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, o Brasil passeou em campo contra os sul-coreanos e recebeu elogios do técnico italiano.

“Temos que mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador, então é colocar em prática o que gente treinou e fazer um bom jogo”, pontuou Richarlison. “Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo essa confiança que eles me dão”, concluiu o atacante de 28 anos, que defende o Tottenham (Inglaterra) na Premier League.

