Seleção Brasileira conhece adversários da Copa América 2024; confira grupos

A- A+

A Seleção Brasileira conheceu, na noite desta quinta-feira (7), o caminho que terá que traçar para chegar ao título da Copa América 2024. Em cerimônia realizada no complexo James L. Knignt Center, em Miami, nos Estados Unidos, e que não teve a presença de dirigentes brasileiros, a Conmebol sorteou os grupos da competição que será disputada em solo norte-americano. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e o vencedor de Costa Rica e Honduras, que se enfrentam em março, em Dallas.

O regulamento divulgado pela Conmebol previa que a atual campeã da América e do Mundo, Argentina, fosse cabeça de chave do Grupo A. Assim, durante o sorteio, os hermanos comandados por Lionel Scaloni ganharam a companha do Peru, Chile e Canadá ou Trindade e Tobago, perdedores das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, e que definem quem disputará a competição em jogo único, em março.

Atual campeão da Copa Ouro, o México está no Grupo B e terá como adversárias as seleções de Equador, Venezuela e Jamaica. Seleção melhor colocada entre as da Concacaf no ranking da Fifa, os Estados Unidos figura no Grupo C, ao lado de Uruguai, Panamá e Bolívia.

A fase de grupos será disputada entre os dias 20 de junho a 2 de julho. As quartas de final serão entre 4 a 6 de julho, as semifinais nos dias 9 e 10 de julho, em Charlotte e New Jersey. O jogo que definirá o terceiro lugar será no dia 13 de julho, e a final está marcada para 14 de julho, em Miami.

O Brasil tem estreia marcada para o dia 21 de junho. Na oportunidade, vai encarar Costa Rica ou Honduras, no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood, na Califórnia.

Veja também

Solidariedade Chegando à sexta edição, Pelada Solidária do Rosa beneficiará instituição da Comunidade do Coque