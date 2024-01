Seleção brasileira de basquete é convocada para a disputa do Pré-Olímpico em Belém

A- A+

Visando não ficar de fora de mais edição das Olimpíadas, como aconteceu em Tóquio 2021, a seleção brasileira feminina de basquete foi convocada para a disputa do Pré-Olímpico, nesta segunda-feira (8). A competição será disputada na cidade de Belém, no Pará, entre os dias 8 e 11 de fevereiro e distribuirá três vagas aos Jogos de Paris 2024.

O técnico José Neto convocou 15 atletas, que se apresentam no próximo dia 15, em Araraquara, São Paulo, onde iniciam a preparação. O grupo fica na cidade até o dia 2 de fevereiro, quando embarca para Belém para a reta final do trabalho.

"Vamos para a última competição do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris e chegamos até aqui com excelência. Campeões Sul-Americanos em 2022, da AmeriCupW em 2023, essas foram as competições que nos classificaram para esta fase. Quero agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e CT que participaram destas competições, além do Pan de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal. Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que desta forma poderemos conquistar uma das vagas para Paris. Contamos com o apoio da nossa torcida em Belem do Pará para nos dar força e fazer a diferença", disse o técnico José Neto.

A estreia acontece no dia 8 de fevereiro, contra a Austrália. Depois o Brasil encara a Sérvia, no dia 10, e fecha contra a Alemanha, no dia 12, sempre às 20h. Pelo formato de disputa, as equipes se enfrentam dentro do grupo. Os três melhores se classificam para Paris 2024.

Os jogos acontecerão no Ginásio Guilherme Paraense, mais conhecido como Mangueirinho. O Brasil chega no Pré-Olímpico com moral após o título da AmeriCupW, em julho de 2023, no México. A conquista invicta fez a seleção dar um salto no ranking mundial, voltando ao top 10 com a oitava colocação no geral.

Situação geral da disputa

Atualmente apenas duas seleções estão classificadas para o torneio que será disputado na capital francesa: a anfitriã França e os Estados Unidos, atuais campeãs mundiais. Entre os dias 8 e 11 de fevereiro, dez vagas serão distribuídas em quatro torneios Pré-Olímpico ao redor do mundo. Além de Belém, Antuérpia na Bélgica, Sopron na Hungria e Xian na China também serão sedes.

Convocação Seleção Brasileira

Débora Costa - SESI Araraquara

Alana Gonçalo - Sampaio Basquete

Carina Martins - Sampaio Basquete

Tainá Paixão - Samara-RUS

Isabela Ramona - Samara-RUS

Leila Zabani - Ituano

Vitória Marcelino - SESI Araraquara

Emanuely Oliveira - SESI Araraquara

Vanessa Sassá - Sampaio Basquete

Gabriela Sossô - SESI Araraquara

Damiris Dantas - Omanspor-TUR

Érika Souza

Stephanie Soares - Dallas Wings-EUA

Licinara Bispo - Unimed Campinas

Kamilla Soares - South Carolina-EUA

Veja também

Futebol Manchester United vence em sua visita ao Wigan e avança na Copa da Inglaterra