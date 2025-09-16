A- A+

Futsal De volta à seleção brasileira de futsal, pernambucano Cléber André projeta título da Copa das Nações Ala marcou 66 gols e 33 assistências em sua primeira temporada pelo Al Qadsiah, da Arábia Saudita

A seleção brasileira de futsal estreia nesta quarta-feira (17) pela segunda edição da Copa das Nações. A primeira partida será contra a Polônia, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Dentre os convocados, a seleção do técnico Marquinhos Xavier conta com o ala pernambucano Cléber André, de 28 anos, que atua no Al Qadsiah, da Arábia Saudita. De volta à equipe após quase dois anos, o jogador destacou o sentimento de felicidade no retorno à seleção.

“Voltar a vestir a camisa da Seleção é sempre um orgulho imenso. Fico feliz por poder mais uma vez realizar o sonho de representar meu país e espero desfrutar ao máximo dessa experiência”, comentou.

No Grupo A da competição, o Brasil terá, além da Polônia, a Guatemala como adversária da primeira fase. Apesar de considerar a chave difícil, Cléber se mostrou confiante na busca pelo bicampeonato.

“Temos um grupo muito forte, vamos buscar fazer uma grande campanha, defender bem o Brasil e conquistar o título da Copa das Nações, que é o principal objetivo. Mal posso esperar para estar em quadra e sentir o apoio da nossa torcida durante toda essa jornada”, projetou.

Em sua primeira temporada no Al Qadsiah, Cléber André marcou 66 gols e 33 assistências em apenas 29 jogos, tornando-se o artilheiro e líder de assistências da equipe na temporada 2024/25 e conquistando o Torneio Ramadan, sendo eleito o melhor jogador da competição.

Antes da experiência no Oriente Médio, Cléber já havia se consolidado como um dos principais nomes do futsal europeu, defendendo o Palma, da Espanha, onde conquistou duas vezes a UEFA Champions League de Futsal (2022/2023 e 2023/2024), além de um título do Mundial de Clubes.

Para tirá-lo do clube espanhol, o Al Qadsiah precisou investir cerca de 200 mil euros, valor que tornou o jogador a contratação a mais cara da história do futsal.

Apesar de não ter jogado profissionalmente no estado, Cléber André acumula passagens nas categorias de base de Sport, Náutico e Santa Cruz.

