Vôlei Seleção brasileira de vôlei finaliza preparativos antes da estreia no Sul-Americano Equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto estreia no sábado (26), às 20h30, contra o Peru, no Geraldão

Não deu tempo de sentir saudade de ver o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, lotado em um jogo de vôlei. Logo, logo, isso acontecerá novamente. Depois da passagem da seleção brasileira feminina, agora é a vez da equipe masculina receber o carinho dos pernambucanos para a disputa do Sul-Americano. A estreia será neste fim de semana, com jogos sábado (26), contra o Peru, às 20h30, e domingo (27), perante o Chile, às 19h30.

Na noite desta sexta (25), a seleção masculina treinou no Geraldão, finalizando os preparativos para a competição. Um dos integrantes da delegação é o ponteiro paraibano Henrique Honorato. "Será um momento importante atuar aqui em Pernambuco. Tenho certeza que farão uma linda festa aqui, assim como foi no Sul-Americano feminino", apontou.

O torneio também marcará a estreia do oposto Felipe Roque em um jogo oficial em solo brasileiro. "É muito bacana jogar em casa. Minha família estará presente, com minha esposa, meu filho, minha mãe e minha sogra para prestigiar o campeonato", disse o atleta mais alto da seleção, com 2,12m.

A seleção brasileira chegou ao Recife após uma eliminação recente nas quartas de final da Liga das Nações, perdendo por 3 sets a 0 da Polônia (26/24, 25/21 e 25/20). O Sul-Americano é tratado pelos atletas como um teste importante antes da disputa do Pré-Olímpicos, que acontece entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro. Ao todo, serão três seletivas que definirão os primeiros classificados do esporte para os Jogos Olímpicos Paris 2024, na França.

Uma delas, que terá a participação do Brasil, será realizada justamente no País, com as partidas ocorrendo no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Os brasileiros estão no Grupo A, ao lado de Alemanha, Catar, Cuba, Irã, Itália, República Tcheca e Ucrânia. Os outros embates das chaves B e C acontecerão na China e no Japão.

"Crescemos na área física e na questão tática com os treinamentos. A Liga das Nações foi uma competição difícil porque ela ocorre assim que acabam os torneios nacionais. Agora tivemos um período maior de preparação e chegamos aqui bem. O Sul-Americano é um campeonato de tiro curto, mas muito importante em nosso calendário", afirmou o técnico Renan Dal Zotto.

O Sul-americano masculino de vôlei é disputado no formato de pontos corridos. Quem ganha por 3 sets a 0 ou 3 a 1, fatura três pontos, com o perdedor zerando. Se a vitória for por 3 sets a 2, ou seja, com o jogo indo para o tie-break, a seleção vencedora leva dois pontos e a derrotada sai com um. São cinco rodadas ao todo, com cada equipe jogando quatro vezes e folgando uma na tabela. Ao final do campeonato, quem tiver mais pontos é a campeã.

“Expresso Geraldão”

O Grande Recife Consórcio de Transportes anunciou a criação da linha especial 077, o "Expresso Geraldão", um serviço de transfer para o Geraldão nos dias de jogos do Brasil no Sul-Americano. O ponto de saída e chegada dos ônibus será na Parada 3 do Shopping Recife, iniciando sempre uma hora antes de cada partida da seleção. Para ter acesso, cada passageiro terá de desembolsar R$ 15, recebendo uma pulseira para utilizar o veículo.

