FUTEBOL Seleção brasileira é convocada para Copa do Mundo sub-20; veja nomes Seleção brasileira está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha nesta primeira fase

O técnico Ramon Menezes convocou, nesta quinta-feira (18), os 21 jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20, realizada no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.



A lista conta com 15 atletas que atuam no futebol brasileiro.

A seleção brasileira está no grupo C da competição e enfrenta México, Marrocos e Espanha nesta primeira fase.

Veja convocação da seleção brasileira para Copa do Mundo sub-20:

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Erick Belé - Palmeiras

Gustavo Prado - Internacional

Luighi - Palmeiras

Pedrinho - Zenit (RUS)

Wesley - Al Nassr (SAU)

