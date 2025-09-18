Seleção brasileira é convocada para Copa do Mundo sub-20; veja nomes
Seleção brasileira está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha nesta primeira fase
O técnico Ramon Menezes convocou, nesta quinta-feira (18), os 21 jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20, realizada no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.
A lista conta com 15 atletas que atuam no futebol brasileiro.
A seleção brasileira está no grupo C da competição e enfrenta México, Marrocos e Espanha nesta primeira fase.
Veja convocação da seleção brasileira para Copa do Mundo sub-20:
Goleiros
Felipe Longo - Corinthians
Lucas Furtado - Vitoria (POR)
Otávio - Cruzeiro
Defensores
Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
Leandrinho - Vasco
Léo Derik - Athletico-PR
Bruno Alves - Cruzeiro
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo
Meio-campistas
Coutinho - Palmeiras
João Cruz - Athletico-PR
Murilo - Cruzeiro
Rayan Lucas - Sporting (POR)
Rhuan Gabriel - Cruzeiro
Atacantes
Deivid Washington - Chelsea (ING)
Erick Belé - Palmeiras
Gustavo Prado - Internacional
Luighi - Palmeiras
Pedrinho - Zenit (RUS)
Wesley - Al Nassr (SAU)