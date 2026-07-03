A- A+

Copa do Mundo Seleção Brasileira é informada sobre possível mudança de horário do jogo contra Noruega Inicialmente marcado às 17h, CBF já compreende a chance do jogo começar às 18h

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi informada pela Fifa sobre a possibilidade de mudança no horário de Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, por causa das altas temperaturas previstas para Nova Jersey neste domingo (05). A Seleção Brasileira já trabalha internamente com a hipótese de a partida sair das 17h para as 18h (horário de Brasília) e aguarda apenas a oficialização da entidade.

O principal motivo da possível alteração é o forte calor previsto para em East Rutherford, onde fica localizado o MetLife Stadium, local da partida contra a Noruega de Erling Haaland. A região de Nova York e Nova Jersey vive dias de temperaturas elevadas, com preocupação especial para eventos ao ar livre no fim de semana do feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos.

A mudança, no entanto, poderá estar ligada a um efeito bola de neve na tabela das oitavas de final. A Fifa avalia antecipar em seis horas o jogo entre México e Inglaterra, no Estádio Azteca, por risco de tempestades na Cidade do México. A partida estava marcada para às 21h,mas pode passar para às 15h.

Caso México x Inglaterra seja mesmo antecipado, a Fifa tenta evitar que os jogos se sobreponham em caso de prorrogação e disputa de pênaltis. Com o novo horário, uma partida no Azteca iniciada às 15h poderia avançar até perto do horário originalmente previsto para Brasil x Noruega. Por isso, o jogo da seleção brasileira também passaria uma hora para frente.

A preocupação climática virou um tema central nesta fase da Copa. Além do calor em Nova Jersey e da possibilidade de tempestades na Cidade do México, a partida entre México e Equador, na fase anterior, já havia sofrido atraso por causa de chuva forte e raios. Outra partida que sofreu impacto foi entre França e Iraque, que ficou suspensa por alguns minutos.

A Fifa monitora as condições meteorológicas nas sedes e pode fazer novos ajustes na programação.

Outro jogo que também pode sofrer mudanças é Paraguai x França, marcado para este sábado (04), na Filadélfia. A região também convive com previsão de calor intenso, o que mantém a Fifa em alerta para novas alterações na tabela das oitavas de final.

Horários em avaliação

Brasil x Noruega

Original: 17h

Possível novo horário: 18h

México x Inglaterra

Original: 21h

Possível novo horário: 15h

Paraguai x França

Original: 18h

Possível novo horário: ainda não definido; jogo está sob monitoramento por causa do calor



Veja também