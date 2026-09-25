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FUTEBOL Seleção brasileira é ultrapassada por Marrocos e deixa o Top 5 do ranking da Fifa Queda é resultado dos frustrante empate por 1 a 1 diante da Austrália nesta sexta-feira (25)

O frustrante empate por 1 a 1 alcançado no último lance diante da Austrália em Townsville rendeu críticas à seleção brasileira e ainda custou uma posição no ranking da Fifa, tirando a equipe verde e amarela do Top 5.



Assim que terminou a partida desta sexta-feira, a Fifa atualizou seu ranking descontando 2,02 pontos do Brasil por causa do tropeço diante dos australianos. Desta maneira, Marrocos acabou ultrapassando o time de Carlo Ancelotti na lista.





O Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99 aparece no quinto lugar por 1,09 de vantagem. Os africanos tendem a ampliar a marca pois entram em campo nesta sexta-feira em seus domínios, diante do Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações como grandes favoritos



A disputa pelo Top 5 deve seguir na próxima terça-feira, quando ambos voltam a campo. O Brasil faz o segundo amistoso diante dos australianos enquanto os marroquinos visitam Lesoto pela segunda rodada das Eliminatórias.

Seleção Brasileira durante amistoso contra a Austrália. Foto: Saeed Khan / AFP



Campeã do mundo, a Espanha se mantém soberana no ranking, com 1995,88 pontos, seguida pela vice-campeã Argentina, com 1970,37. Completa o pódio a França, com 1948,97.



Além de ser ultrapassado pelo Marrocos, o Brasil ainda viu Portugal encostar após o triunfo magro diante do País de Gales, por 1 a 0, na quinta-feira. A esquadra de Cristiano Ronaldo, agora sob direção de Jorge Jesus, subiu para 1791,77, somente 11,13 de desvantagem.



CONFIRA O TOP 10 DO RANKING DA FIFA:

1º - Espanha - 1995,88 pontos

2º - Argentina - 1970,37

3º - França - 948,97

4º - Inglaterra - 1922,83

5º - Marrocos - 1803,99

6º - Brasil - 1802.90

7º - Portugal - 1791,77

8º - Bélgica - 1978,36

9º - Holanda - 1974,83

10º - México - 1954,30

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