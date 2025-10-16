Seleção brasileira enfrentará Senegal e Tunísia em amistosos na Europa; saiba quando
Após enfrentar equipes asiáticas, Brasil volta as atenções para o futebol africano na última Data Fifa do ano, em novembro
Após dois jogos na Ásia, a seleção brasileira encerrará o ano na Europa, em dois amistosos contra seleções africanas.
Em 15 de novembro, o Brasil enfrentará Senegal no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (de Brasília). Três dias depois, viaja para Lille, na França, para duelar com a Tunísia, no Decathlon Stadium, às 16h30.
O planejamento de Ancelotti e sua comissão técnica visa ampliar o número de escolas que o Brasil enfrentará até a Copa do Mundo de 2026 para ter mais repertório para o campeonato. Esta é a última Data Fifa do ano, e o próximo intervalo será em março — a ideia da CBF e do italiano é de que os adversários sejam europeus.
Esta será a terceira vez que o Brasil encontra cada uma das seleções, e a Canarinho busca a primeira vitória contra Senegal. Na última partida, a equipe africana venceu por 4 a 2, em março de 2023, e em 2019, um amistoso terminou empatado em 1 a 1.
Contra a Tunísia, o retrospecto é bem melhor: foram duas goleadas — a primeira por 4 a 1 em um amistoso de 1973; e a segunda em setembro de 2022, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, e o Brasil venceu por 5 a 1.
Novas vitórias serão importantes para trazer mais estabilidade ao início de trabalho de Carlo Ancelotti. O italiano comandou a seleção em seis oportunidades, com três vitórias (Chile, Paraguai e Coreia do Sul), um empate (Equador) e duas derrotas (Bolívia e Japão), resultando em um aproveitamento de 55,6%.